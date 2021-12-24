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台灣12/24新增20境外移入確診個案　中研院染疫事件公布初步調查結果•陳時中: 最重裁罰15萬元

今日新增20例境外移入個案，為14例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/24 14:32
台灣12/24新增20境外移入確診個案　中研院染疫事件公布初步調查結果•陳時中: 最重裁罰15萬元

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增20例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

此外指揮中心今天也公布中研院前研究助理染疫事件，初步的調查結果。

指揮中心說明，調查小組將於釐清相關事實後，完成最終調查報告，屆時再由指揮官統一對外說明。

另對於中研院未依「感染性生材料管理辦法」規定，落實單位內部生物安全事務之監督及管理情事，將於彙整相關違規事實後，依傳染病防治法第34條及第69條規定，對中研院進行裁處，從重處以最高罰鍰新臺幣十五萬元。

至於今日新增20例境外移入個案，為14例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(7例，案16965、案16967、案16968、案16970、案16977、案16982、案16983)、越南(3例，案16971、案16979、案16980)、菲律賓(2例，案16973、案16974)、泰國(案16966)、德國(案16969)、馬來西亞(案16972)、印尼(案16975)、印度(案16976)、加拿大(案16978)、立陶宛(案16984)及日本(案16981)，入境日介於今(2021)年11月21日至12月22日。

此外指揮官陳時中今(24)日表示，昨(23)日召開生物安全專家調查小組會議，針對中研院提供動物生物安全第三等級(Animal Biosafety Level 3, ABSL-3)實驗室內部調查報告，以及調查小組先前進行中研院相關人員訪談紀錄與實驗室內部監控影帶及資料，討論造成實驗室感染之可能原因。經初步調查結果如下：

一、ABSL-3實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備(包括連身型防護衣、N95口罩、雙層手套、護目鏡及鞋套等)；並且在穿脫個人防護裝備(Personal Protective Equipment, PPE)以及使用生物安全櫃(Biosafety cabinet, BSC)方面，皆未遵守該實驗室訂定之標準作業程序(Standard Operating Procedures, SOP)。

二、生物安全會未依「感染性生材料管理辦法」規定，每年落實對實驗室辦理內部稽核；亦未追蹤ABSL-3實驗室之新進人員相關訓練考核完成情形。

三、實驗室人員需再加強教育訓練，並落實訓練後考核機制，以及辦理個人防護裝備之實體演練，確認人員對於個人防護裝備穿脫的認知程度。

四、另有部分調查細節尚待釐清，將請中研院再提供該實驗室人員進出實驗室之電子紀錄、監控影帶以及工作紀錄等，予調查小組確認。

指揮中心提醒，國內持有、使用、輸出入、保存及處分第2級危險群以上病原體及生物毒素之設置單位，單位生物安全主管及生物安全會，應依法落實對單位內部生物安全事務之監督及管理，以確保所屬實驗室之生物安全無虞。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,873例確診，分別為2,220例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
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陳時中

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