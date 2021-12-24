美、日因應台灣突發危機 新聯合作戰計劃明年「2+2會議」敲定

日本自衛隊與美軍已制定「新日美聯合作戰計劃草案」因應台灣突發狀況。（圖／翻攝自中央社） 日本自衛隊與美軍已制定「新日美聯合作戰計劃草案」因應台灣突發狀況。（圖／翻攝自中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）外媒援引日本政府消息人士揭露，為因應台海情勢加劇恐有發事態，日本自衛隊與美軍已制定「新日美聯合作戰計劃草案」。

共同社23日報導，多名日本當局相關人士證實美、日軍方共同制定「新日美聯合作戰計劃草案」，以因應台灣突發緊急狀況。草案包括在突發事態初期，美海軍陸戰隊日本西南諸島如鹿兒島、沖繩建立臨時軍事據並部署部隊，自衛隊也將支援其行動。

報導指出，預定明年1月7日，美日外長與防長的安全保障磋商委員會「2+2會議」將正式就此作戰計畫的制定與合作達成共識。兩國前次「2+2會議」在今年3月中於東京舉行。

路透社則報導，在此草案中，日本自衛隊將會在彈藥及戰料供應等後勤部分支援美軍。日本國防部尚未就此草案作出評論或說明。

今年10月，日本在台灣問題上已表明更堅定立場，時任日本外相茂木敏充公開表示，望透過對話解決兩岸緊張局勢，但暗示將「權衡」為各種情況「做準備」，同時日本當局也重申與美國的緊密聯繫。

前首相安倍晉三更在12月初主張，「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事」，表明台灣議題上美日不能置身事外。

不願具名的美國官員更早以前也指出，有鑒於美國有數萬駐軍在日本，台日地理位置相近，台灣發生任何緊急狀況，日本都很可能發揮關鍵作用。

五角大廈發言人也指出，如美國總統（Joe Biden）與日本首相4月領袖會議聯合聲明所強調，兩國致力於維持台灣海峽和平穩定並維護現狀。

「我們將致力於加強美、日軍隊間的彈性與互操作性（interoperability），並在和平及箇中區域突發事件中深化作戰合作。」

台灣國防部截自截稿前，並未做出回應。