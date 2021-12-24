孩子迷上3C竟與父母有關？！加拿大研究：家長壓力越大　兒童使用時間越長

現代父母與孩子常因使用3C時間過長而爭吵，但你可知，父母壓力大小，與孩子花在螢幕上的時間多寡密不可分。(示意圖/pixabay) 現代父母與孩子常因使用3C時間過長而爭吵，但你可知，父母壓力大小，與孩子花在螢幕上的時間多寡密不可分。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）現代父母與孩子常因使用3C時間過長而爭吵，但你可知，父母壓力大小，與孩子花在螢幕上的時間多寡密不可分，所以別再一昧錯怪孩子了，專家建議家長們不妨改變現況，找出自己的興趣並建立紓壓習慣，不僅能幫助孩子降低螢幕使用時間、也能促進彼此的心理健康。

根據一篇發表於2021年10月《情感疾患報告期刊》的研究指出，在新冠病毒大流行期間，兒童使用螢幕的時間是建議值（每天兩小時為限）的三倍；父母壓力愈大，孩子花在螢幕上的時間就愈多。

該研究由加拿大西安大略大學研究者所進行，目的是了解孩子們在新冠病毒疫情期間與疫情前使用螢幕的時間（包含看電視、使用電腦、智慧型手機或打電玩）和日常活動進行比較；研究對象為104名6至12歲孩子的父母，其中有73名父母完成網路調查與一份評估其壓力水平和參與孩子活動的問卷。

結果顯示，在病毒大流行學校關閉期間，兒童每天平均花在螢幕上的時間將近6小時，有些孩子每天使用螢幕的時間甚至高達13小時。

整體來說，兒童每天使用螢幕的時間較疫情發生前平均增加3.2小時；且當家長的壓力水平呈現中度到高度；相較於壓力為低/中等水平的父母，高水平的父母壓力與兒童使用螢幕時間增加也有顯著相關。

宇寧身心診所院長吳佑佑表示，新冠肺炎疫情期間，當實體互動被剝奪、在家時間拉長，孩子使用網路(螢幕)時間增加是可以預期的，台灣臨床上也出現相同現象，本來父母可以控制孩子使用網路的時間，但疫情後許多事情都轉向數位化，像是課業學習、同儕聊天、朋友互動…等，自然螢幕使用時間就會增加。

建議父母從培養孩子興趣著手，增加他們可從事的休閒活動，例如跳舞、打球、閱讀、畫畫…等，來幫助孩子減少螢幕使用時間，避免因限制幾分鐘關掉電腦/電視、沒收手機/平板方式與孩子產生摩擦。

她提醒，實質的社會互動跟學習對兒童發展很重要，6至12歲的孩子不懂得如何去找樂子，特別需要被陪伴，若父母處於壓力狀態下，很難幫孩子做完善的安排，父母不用因為孩子使用螢幕時間增加而感到自責，建議除了陪伴孩子讀書，可盡量抽時間與孩子互動，像是玩撲克牌、下棋、玩桌遊…等，不僅能增進親子關係也能讓自己稍微喘口氣、紓緩壓力。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究結果「父母的壓力會影響孩子螢幕使用時間」是非常重要的提醒，兒童比起青少年更需要父母的引領，相對的父母在這個時期為孩子所做的安排也會比較有成效，建議家長可透過三步驟避免自己與孩子因螢幕使用而影響身心健康。

首先「覺察」自己的壓力現況：釐清自己的壓力源，例如工作問題(超負荷)、經濟問題(入不敷出)、空間問題(房間/客廳即教室、客廳即工作場所)，檢視壓力因素並擬定改善方法，如無法改善就調整自己去適應接受。其次「創造」親子一起做的事情：以正向的態度看待疫情帶來的好處，像是增加親子共處時間、省了外出的舟車勞頓，將壓力轉為助力，例如讓孩子成為自己的助手與同伴，共同分攤家務、一起做飯、一起運動。

最後「規劃」螢幕使用時間可做的身體活動：後疫情時代為避免群聚，遠距工作、線上課程都是必要的方式，我們很難限縮螢幕的使用，但可以避免使用過程中的久坐問題，像是看新聞節目時邀孩子一起站著甩手、抬腿、深蹲，有規則、計畫性地去執行，有助於紓緩壓力維持健康的身心。