台灣民眾目擊南部上空「不明物體」 疑為中國「長征七號」火箭雲

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）有民眾昨(23日) 晚在臉書上傳影片，稱在台南西港目擊天空有拖著白煙的不明飛行物。國防部今天表示，海空動態皆有嚴密掌握，目前狀況正常；空軍司令部則說，沒有演訓或射擊任務。

家住台南市西港區的蘇姓男子昨(23日) 在臉書社團「爆料公社」上傳影片，影片中，漆黑的夜空中有一道白色亮光劃過天際，後面拖著長長白煙。

中央社引述蘇姓男子受訪時表示，昨晚約6時10幾分開車行經西港區後營附近道路時，發現南方天空有不尋常的亮光出現，於是把車停在路邊，拿手機拍到約30多秒畫面。

他說，一開始懷疑是否是飛機飛過，但看到的不明物體不像一般飛機，比較像是裝有推進器的火箭或大型飛彈之類的東西，亮光後方還拉出一條「尾巴」，看到的前後時間約1分多鐘，最後亮光慢慢消失在夜空中。

蘇姓男子表示，昨晚也有其他朋友在安平工業區附近看到同一個不明物體，他把影片上傳社群網站後引發議論，但到底是什麼東西仍沒有定論。

前海軍新江軍艦艦長呂禮詩今天凌晨在臉書發文指出，昨晚6時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，正巧被中國民航機師在廣州空域拍攝下來(更多照片在下方)；廣州看得到的CZ-7A運載火箭，在台南看得見嗎？他並提示，廣州與台南西港後營的緯度都是北緯23度。

對於呂禮詩的說法，國防部不回應。不過台灣英文新聞記者比對台灣上空與廣州上空所拍到的圖片, 確實非常類似(如上) 。

國防部今天上午表示，有關台海周邊海、空域相關動態，均有嚴密掌握，目前狀況正常。

空軍司令部官員表示，當時並沒有演訓任務、也沒有射擊訓練；針對此事件，空軍不做回應。

圖取自中國微博