搶搭《華燈初上》風潮 台北中山希爾頓逸林酒店每週三晚間於La Salle森酒吧推出「紅鞋宴」活動

與知名影集《華燈初上》同樣位於「條通」的台北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan，即日起每週三下午五點至晚上九點，於一樓La Salle森酒吧推出「紅鞋宴」活動。活動期間穿著任一款式的紅鞋至酒吧消費，即享指定飲品買一送一優惠。包含店內最受歡迎的甜點調酒「蘋果派」、「奶油洛神花」，冬季限定的「熱紅酒」、「香料奶茶」，以及為女主角羅雨儂和蘇慶怡分別打造的「紅皇后」和「性感女郎」，共12款飲品皆享折扣。飲品價格自220元起，贈送限同品項。訂位專線：02-6619-9999轉1621 La Salle森酒吧。

台北中山希爾頓逸林酒店位在中山北路與七條通口，座落台北知名的條通商圈。這裡原是過去日治時期所規劃的「大正町」，仿照日本古都的設計，將街道設計為棋盤格式。而條通二字所代表的意義即是日文的街道之意。條通商圈共有一到九條通，範圍大致是中山北路-林森北路-新生北路之間，錯落的店家包含各式古樸小店、特色餐廳、咖啡廳、酒吧、燒烤店，一直是老饕們挖掘美食與國際旅客指定朝聖之地，同時，也是近期影迷聚集的熱門打卡點。

為延續《華燈初上》熱潮，La Salle森酒吧為本次活動打造的調酒，特別以影集中兩位女主角為靈感。酒感鮮明的「紅皇后」以龍舌蘭做為基底，檸檬酸香調和烈酒澀味，再巧妙帶出基酒獨特的草本香氣。微量添加的蜂蜜帶來甜蜜元素，最後點綴紅豔辣椒帶來嗆辣視覺，像極了敢愛敢恨的羅雨儂，獨特的風味讓人一飲鐘情。

為影集中低調又神秘的女主角蘇慶怡特調的是「性感女郎」。這杯酒是伏特加搭配水蜜桃、蔓越莓與香橙糖漿的誘人組合。初嘗甜蜜，然而後勁十足，相當深藏不露。難以察覺的酒精濃度就像埋藏在蘇內心的眾多秘密，一旦爆發就是波濤洶湧，箇中滋味等你揭曉。 「紅皇后」每杯450元，「性感女郎」每杯350元，活動期間皆享同品項買一送一優惠。