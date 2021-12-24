追雪族看過來！強烈大陸冷氣團25日報到　台灣3000公尺以上高山有機會下雪

25日起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，26日起全台灣各地皆可以感受到不同程度的冷意。 25日起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，26日起全台灣各地皆可以感受到不同程度的冷意。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局提醒，明（25）日起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，除了氣溫偏低外，配合華南雲雨區東移，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨；週六晚至下週一水氣增多、氣溫下降，3000公尺以上高山有機會下雪。

中央氣象局表示，明日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，週日到下週二（26日至28日）不論白天、黑夜，各地都有不同程度「冷」的感覺。

此段期間除氣溫偏低外，配合華南雲雨區東移，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨，尤其下週一雨勢有機會較為全面，而週六到下週一基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒，這波冷空氣不排除來到強烈大陸冷氣團等級，溫度低加上降雨，「冷」的感受更加明顯，請務必做好保暖的工作。



由於週六到下週一水氣增多、氣溫下降，若兩個條件皆配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區亦不排除，其中下雪機率最高的時間預計在下週一，若要上山賞雪請做好相關的準備。



下週二起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升；下週二白天至下週四（30日）迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。