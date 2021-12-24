日台共榮首長聯盟成立 催生《台灣關係法》強化雙邊安保對話

日台共榮首長聯盟23日於東京成立，旨在推動東京當局強化台日安保議題相關法規，以實現官方對談合作。（圖／中央社） 日台共榮首長聯盟23日於東京成立，旨在推動東京當局強化台日安保議題相關法規，以實現官方對談合作。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日台共榮首長聯盟23日於東京成立，旨在推動日本政府看齊美國所制定的《台灣關係法》，加強日台安保相關法理依據，建立更穩固的台日關係。

日台共榮首長聯盟於東京舉辦成立大會，發起人代表為石川縣加賀市市長宮元陸，共有127名日本現任地方首長參與，42名首長出席大會，先前公開表態「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事，中國國家主席習近平絕對不能誤判」的前首相安倍晉三也發賀電表達支持。

中央社報導，宮元陸於會前記者會表示，安倍晉三日前的「台灣有事論」是許多盼台灣海峽和平穩定的人的心聲。台日關係密切但至今沒邦交，無法回應台灣呼籲的雙邊安保議題對話，若日本有如同美國的《《台灣關係法》，台、日官方也可直接就安保議題對話。

宮元表示，有鑒於中國日漸緊迫的威脅，日本地方首長決意督促政府立法，進而成立該聯盟，是「一項創舉」、是「劃時代的組織」。

宮元於大會致詞上也強調，「台日是特殊的關係，是命運共同體。」

日本執政黨自由民主黨政調會長高市早苗致詞表示，今年10月底的眾議院大選中，自民黨政見中已將台灣列為共享自由、民主、法治等普世價值觀的國家，並支持台灣參與國際，如加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

高市指出，儘管台日雙邊保持實務關係，但雙方執政黨相互關注，現在是極重要的時期，也喊話期盼日本全國1741個市區町村的首長都加入日台共榮首長聯盟。

高市也表示，美國整體軍事能力較為強大，但中國在西太平洋地區已不容小覷，因此才有「台灣有事等同日本有事」一說。

駐日代表謝長廷以預錄影片指出，日台共榮首長聯盟的成立為台日地方交流立下新的里程碑，有助於雙方地方交流關係的提升。

謝長廷期盼，未來台日雙方能在5大層面增進交流，包括市區町村的正式訪問；扶輪社、獅子會、青年工商會等各市區町村的民間團體的交流；學校的教育旅行或畢業旅行 ；地方特色或慶典活動的交流 ；棒球或足球等體育交流。