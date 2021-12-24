韓國法務部長：前總統朴槿惠12/31將獲特赦

南韓政府已決定特赦前總統朴槿惠（圖/美聯社）。 南韓政府已決定特赦前總統朴槿惠（圖/美聯社）。

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）韓國法務部長朴範界今天（24日)表示，當局已決定特赦前總統朴槿惠（Park Geun-hye）。朴槿惠是南韓首位女總統，她因貪腐醜聞被判服刑20年。

綜合中央社與韓聯社報導，朴範界（Park Beom-kye）向媒體表示，朴槿惠被列入獲得特赦的名單上，盼此特赦能在Covid19疫情肆虐的今天，讓分裂的社會獲得療癒, 並恢復團結。

韓聯社稍早報導，總統文在寅（Moon Jae-in），可能是考量到朴槿惠服刑將近5年以來，健康逐漸惡化等因素，才做出特赦決定。

69歲的朴槿惠今年因為肩膀與下背部痼疾3度住院。她2019年動過肩膀手術。

朴槿惠爆出閨密干政和貪汙醜聞後，2017年初遭國會彈劾下台，自2017年3月起服刑。朴槿惠除因收賄和濫權等罪名遭判處20年徒刑，另因違反選舉法遭判刑2年，合計需服刑22年。

據了解朴槿惠將於12月31日獲得特赦，除了朴槿惠，韓國建國以來第一位女總理韓明淑, 也在獲特赦的3094人行列中。

朴槿惠因親信干政案於今年1月被判有期徒刑20年、罰款180億韓元、追繳贓款35億韓元並在首爾看守所接受拘押。

韓明淑則因涉嫌收取9億韓元的非法資金，於2015年被判有期徒刑兩年、追繳贓款8.83億韓元。

不過，朴槿惠的繼任者、同樣因為貪腐醜聞入獄的前總統李明博，這次並未被列入赦免名單。