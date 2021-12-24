〈時評〉太魯閣號大車禍•2021全台十大新聞排名僅次新冠肺炎三級警戒　台鐵改革迫不及待

台鐵207次太魯閣號列車12月1日上午在大里－福隆間遭施工中掉落的鋼軌樁擊中列車車頭，車窗玻璃破裂，幸無人受傷。 （台鐵提供） 中央社 台鐵207次太魯閣號列車12月1日上午在大里－福隆間遭施工中掉落的鋼軌樁擊中列車車頭，車窗玻璃破裂，幸無人受傷。 （台鐵提供） 中央社

台灣鐵路交通事故是人民心中永遠的痛， 雅虎票選2021年全台十大新聞，4月台鐵太魯閣號大車禍， 導致49死2百多人輕重傷排名第二，僅次於新冠肺炎三級警戒。事故發生後， 各界檢討聲浪不斷，但是近4個月，台鐵依然陸續發生10次意外， 人民回家的路，何時才能平安？

2018年10月21日，發生普悠瑪號列車， 行駛到蘇澳新馬站翻覆，造成18人死亡，200多人受傷慘劇。 傷痛尚未平復，今（2021）年4月2日， 408車次太魯閣號行經花蓮秀林鄉仁和至崇德間， 發生出軌重大意外，導致49人死亡，2百多人輕重傷。3年之內， 兩次鐵路大車禍，人民痛心。

2018年10月， 普悠瑪號大車禍之後，行政院2019年1月表示， 台鐵提出144項改革事項，已經完成109項。 2021年4月7日，太魯閣號大車禍發生後5天， 蔡英文總統在民進黨中常會後，發表談話，再次強調台鐵改革， 勢在必行，一定要解決台鐵組織文化、施工安全， 以及長期財務虧損問題。改革是政府與台鐵共同的責任。

台鐵財務負債嚴重，去年虧損68億元，政府補助59億元， 還是入不敷出，員工薪資嚴重偏低。台鐵票價已經凍漲長達25年， 今年4月太魯閣大車禍之後，原來草擬合理票價， 希望能夠反應合理成本，但是因為全球通貨膨脹嚴重， 政府為穩定物價，暫緩調整票價，使得台鐵票價合理化的步伐， 再次延宕，何時解決，無人能夠解答。

台鐵因肩負國家鐵路運輸任務， 40多年來沒有獲利，每年光是人事費用就要150億元， 各項設備及鐵路規劃，都是延續百年以前的基礎，路況、 城市樣貌改變都相當大，稍有不慎，即導致重大意外事故， 但是如果要全面改革，需要投入龐大經費， 正是遲遲無法解決的原因。

台鐵財務報表顯示，2021年總資產8314億元， 總負債4074億元，至2028年每年虧損將達1879億元， 總負債將高達5392億元，台鐵目前借款高達1400億元， 每年退撫費用676億元，日積月累，票價長期凍漲，虧損累累， 所謂改革，如果不能根本解決財務問題，也只是拖延時間而已。

太魯閣號大車禍發生之後，運安會調查報告建議， 從6大方向檢討改進，鐵道局強調強化工地安全管理責任， 加重廠商罰則，言猶在耳，台鐵最近4個月， 又發生大小意外事故10件，每件意外，都有可能導致重大車禍， 包括台北松山間電車缐故障、宜蘭缐鋼軌斷裂、萬里站電車缐斷落、 蘇澳新站轉轍器故障⋯

本（12）月1日，太魯閣號行經宜蘭福隆， 竟然發生懸吊斷裂鋼軌椿掉落，當場擊中火車頭，又險釀大車禍， 全車廂乘客驚嚇不已。

前交通部長賀陳旦指出， 2016年曾經研擬台鐵公司化評估檢討報告，針對票價調整、 公司化、民營化等議題，深入研究，期能擺脫公營事業的包袱， 可惜後來內閣改組，全案沒有繼續推動。

民營化、公司化，確實是可以考慮的途徑， 否則官僚化的公營事業經營模式，財務一年比一年惡化， 員工待遇差，士氣低落，如何募才、留才， 又如何改善老舊的鐵路設備及規劃？ 更遑論讓人民安心搭乘台鐵班車。

3年之內連續發生兩次重大意外車禍，導致嚴重傷亡， 但是事故發生後，檢討報告顯然沒有發生效果。 交通部長王國材雖然一再警告，如果再有意外事故發生， 將撤換主管，但是，重大交通事故發生之後，撤換主管， 又有什麼意義？

政府如果不能釜底抽薪，徹底改造台鐵，從組織架構、企業文化、 財務狀況，全面改革，加速邁向公司化、民營化、企業化經營，何時才能讓人民找到平安回家的路？