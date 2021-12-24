〈時評〉太魯閣號大車禍•2021全台十大新聞排名僅次新冠肺炎三級警戒　台鐵改革迫不及待

台灣鐵路交通事故是人民心中永遠的痛，雅虎票選2021年全台十大新聞，4月台鐵太魯閣號大車禍，導致49死2百多人輕重傷排名第二，僅次於新冠肺炎三級警戒。事故發生後，各界檢討聲浪不斷，但是近4個月，台鐵依然陸續發生10次意外，人民回家的路，何時才能平安？
2018年10月21日，發生普悠瑪號列車，行駛到蘇澳新馬站翻覆，造成18人死亡，200多人受傷慘劇。傷痛尚未平復，今（2021）年4月2日，408車次太魯閣號行經花蓮秀林鄉仁和至崇德間，發生出軌重大意外，導致49人死亡，2百多人輕重傷。3年之內，兩次鐵路大車禍，人民痛心。
2018年10月，普悠瑪號大車禍之後，行政院2019年1月表示，台鐵提出144項改革事項，已經完成109項。2021年4月7日，太魯閣號大車禍發生後5天，蔡英文總統在民進黨中常會後，發表談話，再次強調台鐵改革，勢在必行，一定要解決台鐵組織文化、施工安全，以及長期財務虧損問題。改革是政府與台鐵共同的責任。
台鐵財務負債嚴重，去年虧損68億元，政府補助59億元，還是入不敷出，員工薪資嚴重偏低。台鐵票價已經凍漲長達25年，今年4月太魯閣大車禍之後，原來草擬合理票價，希望能夠反應合理成本，但是因為全球通貨膨脹嚴重，政府為穩定物價，暫緩調整票價，使得台鐵票價合理化的步伐，再次延宕，何時解決，無人能夠解答。
台鐵因肩負國家鐵路運輸任務，40多年來沒有獲利，每年光是人事費用就要150億元，各項設備及鐵路規劃，都是延續百年以前的基礎，路況、城市樣貌改變都相當大，稍有不慎，即導致重大意外事故，但是如果要全面改革，需要投入龐大經費，正是遲遲無法解決的原因。
台鐵財務報表顯示，2021年總資產8314億元，總負債4074億元，至2028年每年虧損將達1879億元，總負債將高達5392億元，台鐵目前借款高達1400億元，每年退撫費用676億元，日積月累，票價長期凍漲，虧損累累，所謂改革，如果不能根本解決財務問題，也只是拖延時間而已。
太魯閣號大車禍發生之後，運安會調查報告建議，從6大方向檢討改進，鐵道局強調強化工地安全管理責任，加重廠商罰則，言猶在耳，台鐵最近4個月，又發生大小意外事故10件，每件意外，都有可能導致重大車禍，包括台北松山間電車缐故障、宜蘭缐鋼軌斷裂、萬里站電車缐斷落、蘇澳新站轉轍器故障⋯
本（12）月1日，太魯閣號行經宜蘭福隆，竟然發生懸吊斷裂鋼軌椿掉落，當場擊中火車頭，又險釀大車禍，全車廂乘客驚嚇不已。
前交通部長賀陳旦指出，2016年曾經研擬台鐵公司化評估檢討報告，針對票價調整、公司化、民營化等議題，深入研究，期能擺脫公營事業的包袱，可惜後來內閣改組，全案沒有繼續推動。
民營化、公司化，確實是可以考慮的途徑，否則官僚化的公營事業經營模式，財務一年比一年惡化，員工待遇差，士氣低落，如何募才、留才，又如何改善老舊的鐵路設備及規劃？更遑論讓人民安心搭乘台鐵班車。
3年之內連續發生兩次重大意外車禍，導致嚴重傷亡，但是事故發生後，檢討報告顯然沒有發生效果。交通部長王國材雖然一再警告，如果再有意外事故發生，將撤換主管，但是，重大交通事故發生之後，撤換主管，又有什麼意義？
政府如果不能釜底抽薪，徹底改造台鐵，從組織架構、企業文化、財務狀況，全面改革，加速邁向公司化、民營化、企業化經營，何時才能讓人民找到平安回家的路？