2021台灣藝術博覽會 12/24至12/27一連四天•在台北世貿一館登場

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2021台灣藝術博覽會明天12月24日(五)至27日(一) ，一連四天在台北世貿一館登場！開幕式將於24日星期五上午10時30分 , 在北市世貿一館舉行，副總統賴清德等嘉賓也將出席。

另外12/25 (六) 上午10時30分 ,則將舉行2021台灣藝術博覽會頒獎典禮。

此次展覽將有百位藝術家大放藝彩，展出萬件原創且匠心獨具的作品。

2021台灣藝術博覽會，由社團法人貓頭鷹藝術協會、揆眾展覽事業股份有限公司共同主辦，專為本土藝術家們所打造的第六屆臺灣藝術博覽會。暢遊藝境、豐富心靈，台灣藝術博覽會規劃「藝術家區」、「經典藝術區」、「慈善繪畫區」與「手創藝術區」四大展區於12月24世貿一館隆重登場，一連展出四天至27日止。

台灣藝術博覽會齊聚近百位知名藝術家展出豐富臻緻的藝術原畫，讓參觀來賓近距離品味藝術家投注的豐富情感。作品類型涵蓋油畫、水墨、水彩畫、板畫、壓克力畫、複合媒材創作、書法、素描、雕塑、雕刻…等，創作融入臺灣人文地景及各生活風貌。展覽除打造出「嘉年華」的交流平台，亦表現出每位藝術家活在這個土地上的態度與創作精神！每幅畫作都是心靈結晶與個人的生活體悟，藝術家們用生命經驗實踐藝術，我們以藝術共享生命悸動！展覽中觀眾能以最直接的距離面對創作者，傾聽他們的創作理念，每幅畫作都是每個人的生活體悟，希望觀者能一同感受繽紛色彩、多元創作所帶來的幸福感及美學的生命力。

在此同時藝拍嘉年華-「看見台灣-當代經典藝術作品拍賣會」，讓您一同鑑賞藝術家的作品，千元起標，將喜歡的作品帶回家收藏!

藝拍嘉年華活動時間：12/24-12/27，每日14:00。

欲參加本次2021台灣藝術博覽會，請至免費索票頁面了解藝術展門票索取的最新消息。

【台灣藝術博覽會】

展出日期：12月24日(五)至12月27日(一) 上午10 點至晚上6 點

展出地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段五號)

服務電話：02-2797-9559

官方網站：https://art.kje-event. com.tw

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