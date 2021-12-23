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【不當黨產】永豐帳戶台灣銀行支票遭凍結案興訟　最高行政法院今裁定駁回上訴•國民黨敗訴確定

一審認定黨產會處分並無違誤，判國民黨敗訴。經上訴，二審最高行政法院今天（12/23）裁定駁回上訴，國民黨敗訴確定。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/23 19:37
國民黨不服黨產會決議凍結永豐銀帳戶及9張台銀支票 ，提起行政訴訟，台北高等行政法院109年1月16日認定，黨產會做出處分程序合法，也沒有瑕...

國民黨不服黨產會決議凍結永豐銀帳戶及9張台銀支票 ，提起行政訴訟，台北高等行政法院109年1月16日認定，黨產會做出處分程序合法，也沒有瑕...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨不服黨產會決議凍結永豐銀帳戶及9張台銀支票而興訟，一審認定黨產會處分並無違誤，判國民黨敗訴。經上訴，二審最高行政法院今天（２３日）裁定駁回上訴，國民黨敗訴確定。

全案緣於，中國國民黨的永豐銀行帳戶逾新台幣3億元以及9張台銀支票（共4億6800萬元）民國105年11月7日遭行政院不當黨產處理委員會依黨產條例第9條第4項規定予以凍結，帳戶餘額不得提領或匯出；國民黨不服原處分，循序提起行政訴訟。

經過3年多的審理，一審台北高等行政法院於109年1月間宣判，時任審判長張國勳在宣判時指出，本案有先進行審查，認為並沒有違反平等原則、不溯及既往原則、比例原則等違背憲法情事，因此不用停審及聲請釋憲。

審判長指出，黨產會依照黨產條例第9條第4項規定予以凍結，避免國民黨脫產而做的處分，程序合法，也沒有瑕疵，國民黨主張無理由，判國民黨敗訴。

中央社報導，永豐銀行帳戶逾新台幣3億元以及9張台銀支票（共4億6800萬元）部分，國民黨經多次向黨產會申請提領用於支付黨工薪水及資遣費等獲准，最後餘額逾400萬元，則於108年底遭法務部執行署依照社團年資處理條例，俗稱「黨職併公職條例」執行已進國庫，全部帳戶金額均為0元。

國民黨不服一審判決提起上訴，二審最高行政法院審理後，今天認定國民黨未具體指摘原審判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。
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