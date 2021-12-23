李靚蕾最新貼文：不會接受吾疆 盼今後風波落幕

李靚蕾今下午第五度發文，盼事件今後能落幕。（圖／翻攝自IG） 李靚蕾今下午第五度發文，盼事件今後能落幕。（圖／翻攝自IG）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）李靚蕾今（23日）下午5時於社群媒第5度發文，說明自己為何選擇公開婚變原因，以及對於孩子面對不完美父母的看法，同時聲明不會接受豪宅「吾疆 」，盼此篇貼文後風波能夠落幕。

李靚蕾最新貼文中說，許多人質疑為何她要公開爆料婚變內幕，而不是私下處理，她表示「如果有別的方式，沒有人會願意選擇這樣的方式。其實要不是我有三個孩子，面對這樣令人無助又心碎的事情，真的很難活著走到今天。」即使已做到這一步，她依舊沒有得到王力宏真誠的道歉。

李靚蕾又說，面對孩子未來成長時將遭遇的一切，她強調不希望孩子「必須假面的活在一個『和諧』的家庭」、「孩子需要的不是完美的父母，孩子需要的是誠實可信賴且遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。」

針對部分人提問「你說這麼多說到底就是為了錢，所以房子拿到，就不告了對嗎？」李靚蕾強調「關於房子的『贈與』我是不會接受」，盼外界不要再拿這件事來曲解其用意，因為她從頭到尾都不是為了要錢，也不是為了報復。

至於後續如何發展，李靚蕾說，她相信透過司法會有公平的結果，讓她和孩子們法律上擁有合理的財產分配。

最後，李靚蕾對於被牽連進來的人表達歉意，並希望從今天開始大家都能回歸平靜的生活，讓這件事情到這裡告一段落。

面對最新的千字長文，許多網友鼓勵「不要讓孩子被扭曲了價值或造成矛盾困惑，你是最勇敢的媽媽！」、「收尾真的漂亮」、「很欣慰的是孩子擁有一個三觀如此正確的媽媽」，也有網友讚嘆終於不是在半夜發文。