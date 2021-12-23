聖誕開趴首選！世界級產地托斯卡尼精選紅白酒　台灣喝的到諾貝爾晚宴指定用酒

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)聖誕節開趴首選！托斯卡尼畢旗利酒莊的5支經典葡萄酒，包含「超級托斯卡尼」及諾貝爾獎晚宴指定用紅酒等，十分順口搭配起司或海鮮都是很好的選擇。

泰德利股份有限公司成立於1986 年，是世界第一大家族酒莊、全球銷量最大的美國葡萄酒品牌─Gallo的台灣總代理，也進口代理非酒類飲品包含法國evian 礦泉水、義大利法拉蕊氣泡水、歐洲食品龍頭達能(Danone) 旗下植物奶品牌Provamel 等。

泰德利引進世界級產地─托斯卡尼畢旗利酒莊（Piccini）的5支經典葡萄酒，可以一品奇揚地(Chianti)出產的2016年諾貝爾獎晚宴指定用紅酒，以及有丁香和肉豆蔻氣息號稱「超級托斯卡尼」的酒款，適合搭配起士及海鮮或是製作特色調酒。

擁有3,000 年釀酒歷史的托斯卡尼是文藝復興的搖籃，也是義大利中部知名的世界級葡萄酒產區，由於平緩丘陵地形、日照充足、土壤排水狀況良好等，最適葡萄生長條件，搭配不同地勢角度的日曬、讓托斯卡尼的葡萄能展現多元熟成度，現在一起來看看推薦的酒款吧！

畢旗利─超級托斯卡尼



超級托斯卡尼

自1980年代開始，有一群釀酒師打破托斯卡尼葡萄酒釀造規則，使用不同比例的葡萄（仍以山吉歐維榭Sangiovese品種為主）混釀出超高品質的葡萄酒，並獲得國際酒評極高讚賞，因此將這些革新後的托斯卡尼葡萄酒定義為「超級托斯卡尼」。

混合了Cabernet Sauvignon、Merlot兩種葡萄─同時擁有櫻桃等紅色莓果和黑莓等黑色莓果的迷人香氣，以及淡淡堅果味；酒體結構飽滿且帶優雅單寧，展現出多層次堆疊的風味變化。恰到好處的橡木桶陳釀帶來精緻的丁香和肉豆蔻氣息點綴其中，質地均勻漂亮。

▸國際酒評：Wine Enthusiast 91分

榮耀產區的黑公雞─奇揚地



佛利安諾-典奇揚地單一莊園佳釀

托斯卡尼共有41法定葡萄酒產區(DOC) 、11個法定優質葡萄酒產區(DOCG)，以及6個IGP（優質地區葡萄酒），其中最富盛名的產地就是奇揚地(Chianti)。此區包含古典奇揚地(Chianti Classico)，是當地種植葡萄最歷史悠久的產區；葡萄品質精緻、產量較少且釀造濃度較高；此區出產的葡萄酒都會以「黑公雞(Gallo Nero)」圖案作為品質保證標示。

2016年諾貝爾獎晚宴指定用酒。明亮燦爛的深紅寶石酒色，散發成熟櫻桃和風乾草莓的迷人芳香。圓潤飽滿的酒體襯托堅實的單寧和清新的質地。

▸國際酒評：The Wine Front 92分、2017 IWSC-銀牌獎等多項大獎

▸https://pse.is/3z26rs

托斯卡尼的紅寶石



星帕曼多紅酒

在義大利1,000多種葡萄中，托斯卡尼特產品種為國寶級「山吉歐維榭」（Sangiovese，名稱源自Sanguis Jovis，意為「邱比特之血」）。是義大利最古老的葡萄品種之一，品質優良、調性鮮明多變，除了帶有馥郁櫻桃等莓果香氣、也有花香等風味。

星帕曼多紅酒還原了傳統托斯卡尼地區葡萄酒的釀法──使用兩階段採收葡萄：第一階段的新鮮葡萄完成酒精發酵後，加入第二階段半風乾葡萄汁液，進行為期2 - 3週的第二次發酵。這種釀法能夠讓酒更加濃郁，風味更豐富。酒體色澤如紅寶石、散發成熟紅櫻桃與淡淡紫羅蘭花香。酒體圓潤飽滿，柔順和諧。

▸https://bit.ly/3eguoTi

義大利最強橘色新勢力─Piccini畢旗利酒莊

「Piccini」 一個歷經四個世代傳承的家族故事



畢旗利-托斯卡尼橘標紅酒



畢旗利-托斯卡尼橘標白酒

擁有超過139年釀造歷史（成立於1882）的Piccini家族是托斯卡尼地區極具代表性的經典酒莊。2012年成為義大利全國第32大葡萄酒商。第三代管理者接手後，除了繼續擴增全系列葡萄酒產品，更收購了落坐在古典奇揚地產區心臟地帶的著名酒莊Fattoria di Valiano（佛利安諾酒莊）。

獨特「橘標葡萄酒」推出後、成為「結合創意酒標ｘ優質葡萄酒」打破成規和無趣市場的關鍵；加上擁有托斯卡尼得天獨厚的人文地理環境＋嚴選品質，讓Piccini成為義大利最強大的釀酒新勢力，更被2020 英國知名酒類雜誌《Drink Business》評比為義大利前10 大家族酒莊。

畢旗利-托斯卡尼橘標紅酒富含閃耀紅寶石色澤、有著李子和新鮮莓果的酸甜香氣。手工採摘挑選最高品質葡萄，再由釀酒師調和各種葡萄的完美比例。使用溫控鋼槽釀造，完整保留酒體的果香。

▸https://pse.is/3weuyw

畢旗利-托斯卡尼橘標白酒口味清新清爽，青黃色酒體，酸甜調和非常適中，有著新鮮檸檬等黃色水果清新香氣及礦石味。

▸國際酒評：IWSC International Wine & Spirits Competition-銅牌獎（2009）

▸https://pse.is/3vkzy4