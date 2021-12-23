臺日韓23扶輪夥伴3年300萬齊心助偏鄉學子 用STEAM接軌國際展成果

新北市攜手國際扶輪社推動偏鄉STEAM教育，今( 23)日在義方國小辦理偏鄉STEAM小聯盟學校學習成果發表會 ，共117位孩子參與STEAM教育趣味競賽，驗收學習成果。 新北市劉和然副市長出席成果發表會， 與和平國小學生及扶輪社夥伴一起合作運用智慧積木創作， 象徵齊心協力共創教育。

劉和然副市長表示，新北市設立全國唯一STEAM實體辦公室「 新北STEAM大聯盟總部」發展多元豐富課程，將Science （科學）、Technology（科技）、Engineerin g（工程）、Arts（藝術）和Mathematics（數學） 五領域學習整合，透過用跨域學習、團隊合作、 創意發想和應用實作方式讓學生解決問題，化學科知識為素養能力， 落實在孩子真實生活情境。

他還說，扶助偏鄉小校是新北教育的重要政策，並感謝國際扶輪社3482地區 申請「STEAM全球獎助計畫」，集合臺日韓共23個扶輪社共襄 盛舉。3年來挹助超過300萬，提供專業師資、 師資培訓及教材課程。自2019年起1校發展至今10校， 讓師生一起學STEAM，接軌國際教育脈動， 是與民間單位合作助學的成功範例。

教育局表示，與國際扶輪社的合作讓STEAM教育的觸角延伸至偏 鄉小學，串接新北9所偏鄉小學與臺北市忠義國小共計10校策略聯 盟的共學。參與學校的學生以線上學習與實體操作混成教學進行課程 ，採3週線上教學、1週實體操作方式，開創教育新模式， 讓孩子玩出好能力。

今日活動進行校際創意賽，孩子以新科技程式控制智慧積木， 進行風帆車及寶物傳接力，比比看誰夾的久、投得準、跑得快、 創意高。透過在不同情境解決問題，展現動手做、 解決問題的能力及美感創意的想法，展現孩子的學習成果。

平溪國小三年仁班劉浩宇表示，自己印象深刻的課是設計陀螺， 同學比賽看誰的陀螺轉得最久，互相激勵討論出轉更久方法， 很享受這個課程。和平國小黃富聰教務主任表示， 感謝扶輪社這幾年的幫助，讓學校的師生竟然覺得「寫程式」 這件事很有趣，透過控制引導積木作出各式動作來實踐想法， 例如自動澆水器、溫感除濕裝置等，真是科技教學成功的範例。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供