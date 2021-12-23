新北市環保署昨(23)日在汐止觀光夜市舉辦「 環保夜市頒獎暨成果發表會」。這是繼「樹林興仁花園夜市」獲獎後， 新北市再度獲獎，今(2021) 年輔導「汐止觀光夜市」榮獲特優殊榮， 其設置油煙防制及油脂截留設施、八成以上攤販內用使用環保餐具、 民眾自備環保餐具給予折價優惠或加量福利、 設置資源回收分類設施，以及打造特優公廁及低碳環境， 讓夜市環保又乾淨，也鼓勵市民朋友一起環保迺夜市。

環保局表示，環保署自去(2020)年推動環保夜市， 讓民眾逛夜市也能擁有乾淨且環保的環境，今(2021)年度的評鑑 著重在一次性產品減量、資源回收分類、油煙排放控制、 公廁環境清潔及其他環保特色改造等5項指標。自去(2020) 年輔導「樹林興仁花園夜市」，今(2021)年更將「 汐止觀光夜市」納入不塑友善夜市行列， 輔導攤商裝設油煙防制設施及油脂截留設施， 防止餐飲污水排出後造成排水系統或公共下水道阻塞， 同時也輔導夜市管委會維護周遭環境及公廁，讓夜市擁有不髒、 不臭的形象。此外，鼓勵市民朋友不使用一次性餐具， 攤商也提供民眾自備環保餐具折價優惠或加量福利， 現場也設置了公共洗滌設施提高民眾自備環保餐具的意願。

環保局說明，夜市是最容易使用一次性產品的地方， 逛夜市的同時也製造許多塑膠袋、飲料杯、吸管、竹籤等垃圾， 而煎、煮、炸、炒等方式會產生許多油煙， 清洗餐具亦產生餐飲污水。因此新北市於2017年陸續推出不塑之客 友善夜市的「樂華夜市」及「樹林興仁花園夜市」 設有公共洗滌區供民眾清洗餐具，減少攤商大量使用一次性產品； 而空污防制方面則自2013年起積極輔導夜市裝設油煙防制設施， 以減少夜市油煙的產生。

此外，汐止觀光夜市鄰近汐止車站，搭乘大眾交通運輸方便，附近有 Ubike租借站及自行車停放區，且夜市場內公共照明燈全數為L ED燈，電費節省一半以上，歡迎大家前來「汐止觀光夜市」 逛逛環保夜市中的低碳模範生。

環保局呼籲，現今已有許多夜市崇尚環保作為， 如自備環保餐具給予折價優惠或加量福利、 設置資源回收分類設施等，夜市要達到不塑、無煙、無臭、 且低碳作為沒有想像中困難， 除了夜市管委會及攤販共同營造乾淨且環保的環境外， 民眾也須一同攜手做環保，養成自備購物袋或環保餐具逛夜市， 且不主動跟攤販索取一次性產品，即可減少夜市廢棄物的產生， 共同打造舒適的環保夜市。

全國環保夜市評鑑 新北汐止觀光夜市獲特優，照片由右至左，新北環保局副局長張旭彰、環保署副署長沈志修、汐止觀光夜市管委會會長陳秀琴、新北市場處 處長盛筱蓉。(照片由新北市政府環保局提供)

(照片由新北市政府環保局提供)

(照片由新北市政府環保局提供)