新北市環保署昨(23)日在汐止觀光夜市舉辦「環保夜市頒獎暨成果發表會」。這是繼「樹林興仁花園夜市」獲獎後，新北市再度獲獎，今(2021) 年輔導「汐止觀光夜市」榮獲特優殊榮，其設置油煙防制及油脂截留設施、八成以上攤販內用使用環保餐具、民眾自備環保餐具給予折價優惠或加量福利、設置資源回收分類設施，以及打造特優公廁及低碳環境，讓夜市環保又乾淨，也鼓勵市民朋友一起環保迺夜市。
環保局表示，環保署自去(2020)年推動環保夜市，讓民眾逛夜市也能擁有乾淨且環保的環境，今(2021)年度的評鑑著重在一次性產品減量、資源回收分類、油煙排放控制、公廁環境清潔及其他環保特色改造等5項指標。自去(2020)年輔導「樹林興仁花園夜市」，今(2021)年更將「汐止觀光夜市」納入不塑友善夜市行列，輔導攤商裝設油煙防制設施及油脂截留設施，防止餐飲污水排出後造成排水系統或公共下水道阻塞，同時也輔導夜市管委會維護周遭環境及公廁，讓夜市擁有不髒、不臭的形象。此外，鼓勵市民朋友不使用一次性餐具，攤商也提供民眾自備環保餐具折價優惠或加量福利，現場也設置了公共洗滌設施提高民眾自備環保餐具的意願。
環保局說明，夜市是最容易使用一次性產品的地方，逛夜市的同時也製造許多塑膠袋、飲料杯、吸管、竹籤等垃圾，而煎、煮、炸、炒等方式會產生許多油煙，清洗餐具亦產生餐飲污水。因此新北市於2017年陸續推出不塑之客友善夜市的「樂華夜市」及「樹林興仁花園夜市」設有公共洗滌區供民眾清洗餐具，減少攤商大量使用一次性產品；而空污防制方面則自2013年起積極輔導夜市裝設油煙防制設施，以減少夜市油煙的產生。
此外，汐止觀光夜市鄰近汐止車站，搭乘大眾交通運輸方便，附近有Ubike租借站及自行車停放區，且夜市場內公共照明燈全數為LED燈，電費節省一半以上，歡迎大家前來「汐止觀光夜市」逛逛環保夜市中的低碳模範生。
環保局呼籲，現今已有許多夜市崇尚環保作為，如自備環保餐具給予折價優惠或加量福利、設置資源回收分類設施等，夜市要達到不塑、無煙、無臭、且低碳作為沒有想像中困難，除了夜市管委會及攤販共同營造乾淨且環保的環境外，民眾也須一同攜手做環保，養成自備購物袋或環保餐具逛夜市，且不主動跟攤販索取一次性產品，即可減少夜市廢棄物的產生，共同打造舒適的環保夜市。
全國環保夜市評鑑 新北汐止觀光夜市獲特優，照片由右至左，新北環保局副局長張旭彰、環保署副署長沈志修、汐止觀光夜市管委會會長陳秀琴、新北市場處 處長盛筱蓉。(照片由新北市政府環保局提供)
(照片由新北市政府環保局提供)
(照片由新北市政府環保局提供)