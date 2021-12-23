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默沙東口服藥效力只剩3成！法國取消5萬份訂單

目前默沙東已與超過30國簽下供應或販售藥物的合約，並出貨給12國。明尼蘇達大學傳染病專家波維爾（David Boulware）指出，默沙東口服藥很可能就當低端治療。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2021/12/23 17:01
默沙東新冠肺炎口服藥物針對高風險群的臨床試驗上，住院率與死亡率僅降低約30%。（圖/路透社）

默沙東新冠肺炎口服藥物針對高風險群的臨床試驗上，住院率與死亡率僅降低約30%。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國藥廠默沙東生產的新冠肺炎口服藥經最終檢驗顯示，成效不如過去預期，在預防重症及住院率上僅剩三成效力，法國政府因此取消5萬份訂單，並盼明年1月底前收到輝瑞的抗疫口服藥。

默沙東（Merck）與Ridgeback共同研發的新冠病毒口服藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)11月26日經過檢驗，發現新冠肺炎重症高風險患者在出現症狀的5天內服用「莫納皮拉韋」，可降低住院和死亡風險僅3成，非一開始公佈的5成。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）則直言該成果令人失望，並取消高達5萬份的訂單，法國也因此成為第一個公開宣布取消購入「莫納皮拉韋」的國家。

另外一款新冠肺炎口服藥物則由輝瑞（Pfizer）研發，該藥物Paxlovid在預防高風險患者的住院與死亡上，有效性達近90%，因此法國也期盼明年1月底前收到輝瑞的這款藥物。

根據默沙東，他們已配合歐盟藥品管理局（EMA）審核藥物，並與超過30國簽下供應或販售藥物的合約，目前已出貨給12國。

至於美國，食品暨藥物管理局（FDA）衛生顧問委員會則認為「利大於弊」，11月30日開會時以13張贊成票對10張反對票驚險通過，勉強建議使用。而該藥物已經在英國獲批使用。

據報導，明尼蘇達大學傳染病專家波維爾（David Boulware）指出，默沙東口服藥很可能就當低端治療，供沒法或不願取得更有效療法（接種注射等）者的替代選項。靜脈注射的抗體藥物預防住院和死亡的效果可達70%。
默沙東
新冠肺炎口服藥
輝瑞

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更新時間 : 2021-12-23 17:21 GMT+08:00

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