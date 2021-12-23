家扶調查：台灣近2成兒少超齡分勞　一肩扛起照顧生病家人重擔

家扶愛心大使李佳穎及愛心企業共同呼籲大家支持「傳愛過好年」專案。（家扶基金會提供） 家扶愛心大使李佳穎及愛心企業共同呼籲大家支持「傳愛過好年」專案。（家扶基金會提供）

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）家扶基金會公布最新【弱勢家庭照顧能力與需求調查】，數據發現75.2%的家長是家中唯一的成年照顧者，45.3%曾因照顧因素被迫辭去工作，而弱勢家庭兒少自小就需負擔照顧責任。年節將至，家扶基金會盼社會大眾一起支持「無窮世代」，在歲末寒流之際幫助弱勢兒少與家庭能安心生活、傳愛過好年！

扶助童幼年中風 醫療輔具花費負荷重

「疾病」所衍生的生活照顧和經濟需求，向來是扶助家庭龐大的負擔。家扶調查中有21.1%的家庭成員為身心障礙者，45.8%有疾病狀況，然而弱勢家庭「主要照顧者」其自身亦患病比例更高達46.2%。

在家庭內，孩子應是被照顧的角色，然而生長於貧病家庭，在家人有罹病議題的家庭，18.4%兒少需負擔照顧責任，這些「小大人」除了要自理生活、更要扛起照顧重擔。

家扶基金會分享一案例，阿昊與母親相依為命，母親患紅斑性狼瘡，長期為疾病復發所苦，家中生活仰賴扶助與社會資源。只要母親住院，都是阿昊照顧，每天來回各一小時公車往返學校與醫院，都是貧病家庭日常。

阿昊更曾在幼時，難忍牙疼於陪病空檔自行到媽媽住院的牙科診間拔牙。而超齡的阿昊最大的心願就是希望媽媽身體健康，可以跟媽媽多生活一點時間！

李佳穎心疼家扶兒 歲末籲捐《傳愛過好年》

藝人李佳穎受邀擔任《無窮世代計畫-傳愛過好年》愛心大使，日前趨車南下親訪兩戶長期受疾病和照顧壓力所苦的扶助家庭，她有感而發的說，實際跟家扶孩子相處一天，才發現自己平常的煩惱都很微小，弱勢家庭的生活困境，很需要大家的關注和支持，邀請大家一起成為孩子的力量，陪伴他們邁向幸福！

《無窮世代》籲關注弱勢家庭貧病與照顧議題

正值疫情帶給人們更多的考驗，然而弱勢家庭卻已長年飽受生活、疾病和照顧等壓力。家扶基金會林秀鳳處長表示：「主計總處公布，11月低所得家庭的通膨率創下近9年最高。而弱勢兒少與家庭向來具多元需求，特別是若有照顧和疾病議題需因應，匱乏的經濟及應援窘境，長期下來真是項沉重負荷，需要社會各界關注應援！」