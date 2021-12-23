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英國研究：Omicron住院率比Delta低6到8成 但重症仍慘

蘇格蘭研究指出，23,840例Omicron個案和126,511例Delta個案數據相比後，前者中有15人住院，後者中則有856人住院，不過也有專家強調，還需要蒐集數周的數據才能確認Omicron的症狀更溫和。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2021/12/23 16:09
(圖/路透社)

(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）新冠肺炎Omicron變種病毒「溫和論」已在全球傳開，最新英國研究亦指出其住院率比Delta還低8成，然而一旦患者住院，患嚴重疾病的風險就和Delta沒有區別。

英國愛丁堡大學週三（22日）發布的研究中指出，和Delta相比，Omicron的住院風險更低三分之二，另外，由美國冷泉港實驗室、BMJ出版集團和耶魯大學聯合建立的資料庫MedRxiv上也有論文指出，Omicron感染者住院的機率比Delta還低80%，不過這項研究也顯示，一旦患者住院，患嚴重疾病的風險就沒有區別。

來自愛丁堡大學、斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）和蘇格蘭公共衛生部的人員囊括11月1日至12月19日之間，23,840例Omicron個案和126,511例Delta個案數據，將兩項數據相比，研究人員發現Omicron個案中有15人住院，Delta個案中則有856人住院。

此外，南非國家傳染病研究所、金山大學（University of the Witwatersrand）和開普敦大學的研究人員發現，根據10月1日至12月6日在南非染疫的數據，其中感染Omicron的人在此期間住院的比例為 2.5%，而感染Delta的人為12.8%。

牛津大學學者詹姆士（James Naismith）指出，這些研究是嚴謹的，但仍為時過早，因爲結果可能會隨著更多數據而改變。他強調，一直以來，一些南非科學家就已經在說Omicron的溫和性了，不過Omicron仍可能讓完整接種疫苗的人患上嚴重疾病。

根據CNN，有研究指出，在之前感染過新冠肺炎的人中，再次感染且罹患Omicron的比例是Delta的10倍以上，此外，與Delta相比，兩劑疫苗的效力針對Omicron仍較低，專家也強調，還需要蒐集數周的數據才能確認Omicron的症狀更溫和。
Omicron
Delta
變種病毒

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