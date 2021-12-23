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台灣獼猴偷吃咖啡果實•農民痛心　嘉義縣農業處建議設電圍網

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱表示，嘉義地區獼猴危害的農作包括柿子、芒果、香蕉等，咖啡也面臨相同情況，建議農民可以裝設電圍網，猴子怕電，目前政府補助3/4的費用。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/23 16:13
嘉義縣梅山鄉龍眼村、太平村一帶種植的咖啡（大圖），目前果實已轉紅進入採收期，台灣彌猴（右上小圖, TN後製）成群採咖啡果實果腹，造成不少損...

嘉義縣梅山鄉龍眼村、太平村一帶種植的咖啡（大圖），目前果實已轉紅進入採收期，台灣彌猴（右上小圖, TN後製）成群採咖啡果實果腹，造成不少損...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣獼猴危害嘉義縣農作物，從柿子、芒果、香蕉禍延至咖啡；12月梅山鄉咖啡果實漸紅，吸引成群獼猴採摘，令農民頭疼，農業處建議農民申請設置電圍網，可有效阻止獼猴入侵。

台灣獼猴偷吃咖啡果實•農民痛心　嘉義縣農業處建議設電圍網

嘉義縣農業處23日指出，嘉義地區台灣獼猴危害的農作包括柿子、芒果、香蕉等，咖啡也面臨相同的情況，建議農民申請設置電圍網，可有效阻止獼猴入侵。（嘉義縣業處提供）中央社

嘉義縣梅山鄉龍眼村、太平村一帶種植的咖啡，目前果實已轉紅進入採收期，台灣彌猴成群採咖啡果實裹腹，造成不少損失，農民為趕猴群，相當頭疼。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱表示，嘉義地區獼猴危害的農作包括柿子、芒果、香蕉等，咖啡也面臨相同情況，建議農民可以裝設電圍網，猴子怕電，目前政府補助3/4的費用。

中央社引述石蕙菱說，近3年嘉義縣農民裝設電圍網申請案計42件，較隔壁的台南市少很多，但電圍網能有效防猴子，希望明年農民能踴躍申請。

不過，梅山鄉龍眼村長曾永麗說，政府要全額補助裝設電圍網，咖啡農才會有意願。因咖啡園離住家遠，要拉電，成本高。

曾永麗說，目前趕猴子的方式，是早晚到咖啡園放鞭炮，他去年則嘗試在咖啡園四周加圍網，並在網子上掛布偶嚇猴子，損失少很多；但俗語講「做賊一更，顧賊一暝」，趕猴子很累人。

農業處表示，台灣獼猴分布在整個嘉義縣山區，番路、大埔、竹崎、梅山、阿里山鄉都常見，台3線與台18線，也會看到猴子。

農業處指出，每年12月至隔年3月是嘉義縣咖啡採收期，目前嘉義縣咖啡種植面積約135公頃，其中以阿里山鄉最多達67公頃，與茶並列嘉義高海拔山區2大重要農作物。
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