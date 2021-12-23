〈時評〉愛國者治港　香港民主成為過去式

香港立法會換屆選舉12月19日舉行，地方直選投票率只有30.2%，創歷屆新低；圖為設在會展中心的點票站20日凌晨起開始點票。（港府新聞處提... 香港立法會換屆選舉12月19日舉行，地方直選投票率只有30.2%，創歷屆新低；圖為設在會展中心的點票站20日凌晨起開始點票。（港府新聞處提供）中央社

香港12月19日立法會選舉結果出爐，90個席次裡， 僅有一席是非建制派，這也意味著「愛國者治港」將獲得真正落實， 香港從此將走向一言堂，香港的民主正式成為過去式。

今年5月27日，在北京政府主導下，香港立法會通過「2021年 完善選舉制度綜合修訂條訂草案」，雖然將立法會的席次從原本70 席增加到90席，但立法會議員由三種方式產生，地區直選議員只有 20席，其餘都是透過間接選舉產生，包括功能界別議員30席， 以及選舉委員會議員40席。

選舉委員會是新設的界別，前身是香港推選特首的親建制組織， 由選委會的1448人投票選出40名議員， 這已確保建制派人士占了快一半，其餘才是原本的像是社福、 教育等各領域的界別。

不僅如此，在這套遊戲規則下，全部候選人須通過新設立的「 資格審查委員會」等多重審查，獲得政權認可是否擁護「基本法」， 在取得選委會委員的提名後，才能成功參選。因此， 這次修法被視為是實現北京當局要求的「愛國者治港」理念。

香港主權回歸中國已經24年，這次立法會改選首度採取新制度， 選舉結果揭曉，地區直選由建制派取得20個席次，11名非建制派 人士全數落敗。由功能組別選出30個席次。 只有曾是香港民主派的狄志遠在社福界當選，成為立法會90席次中 唯一非建制派的當選人。

這項結果一如外界預期，不過，從投票也反映出香港人的無奈。 因為選舉投票率只有30.2%，這創下從1991年立法會直選以 來的最低紀錄。2016年香港民主運動盛行，那一年的投票的58 .28%，民主派大勝，如今幾乎只剩下一半人出來投票。 根選公告，香港人口大約740萬，18歲及以上有投票權選民有4 47萬，這次大概只有135萬人參與投票。

投票率是一大警訊，不過， 這只是對國際社會發出香港人不滿的強烈訊號， 要凸顯香港缺乏公平選舉，但縱使各國予以高度關注， 香港從一國兩制走向一中的趨勢顯然已經無法挽回。

立法會幾乎清一色都是由建制派人士擔任， 這代表立法會將淪為一言堂，失去制衡的力量， 但香港特區的首長一樣由中國在背後操控， 也不太需要有任何的監督，可以預見將來的行政、立法互動， 只是過過招，一切劇本將依照北京政府設定內容來演出， 香港再無民主可言。