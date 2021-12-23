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【大象在游泳】泰國動物園大象水族箱秀 引爆虐待動物爭議

諷刺的是，動保人士相信，這些大象的待遇，恐怕比當地許多同類都好得多

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/23 14:57
泰國綠山動物園大象游泳秀（圖／<a href="https://www.facebook.com/kkopenzoo/?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">Khao Kheow Open Zoo</a>臉書）

泰國綠山動物園大象游泳秀（圖／Khao Kheow Open Zoo臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球最大的陸生動物，卻被逼得必須游泳娛樂觀眾才能填飽肚子，是寓教於樂還是虐待動物？泰國一處動物園的一項招牌，是讓遊客隔著玻璃看著大象在水底「游來游去」，噱頭十足，顛覆想像，卻不是誰都看得津津有味。

大象在游泳的話題，透過今年倫敦自然史博物館（Natural History Museum）舉辦的野生動物攝影大獎（Wildlife Photographer of the Year）成功引發關注。其中一幅獲獎作品Elephant in the room，就呈現了泰國綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）人與大象隔著水族箱玻璃對望的畫面。遊客爭相拍照，開懷大笑，大象心情如何不得而知，只見牠努力在水中平衡，象鼻不斷冒出氣泡。

攝影師 Adam Oswell 盼藉此喚起動保意識，正視人類對野生動物的影響，以及不肖業者盜獵小象、用恐懼與疼痛兼施方式訓練動物的畸形展演文化。此外，更欲凸顯新冠肺炎（COVID-19）衝擊之下的「棄象潮」，以及圈養象隻謀生無以為繼的窘境。

泰國文化與大象有著根深蒂固的連結，根據CNN，綠山動物園與泰國民眾駁斥相關批評有誤導之嫌，並指衛道人士根本雙重標準，明明德國、瑞士等地都有類似表演，卻透過「白人觀點」，將苗頭指向泰國。

園方表示，該園符合一切國際標準，讓大象吃好、住好，福利絕無問題，且獸醫更打包票，表示從這些大象糞便的皮質酮（壓力荷爾蒙）濃度分析，牠們游泳時「貌似很開心」。

關於綠山動物園究竟有無「強迫」大象在水中表演特技，說法不一，園方堅稱只會發出指令，讓大象進入水中，便能獲得香蕉做為報酬，但過去的影片卻顯示，有訓獸師會不斷將大象壓入水中、浮出水面，以娛樂觀眾的做法。

誠然，大象是「天生的泳者」，但就保育的觀點而言，無論是強迫或自願，讓動物表演任何動作，都不是件正面的事。然而保育人士也坦言，這些大象的待遇，可能比泰國許許多多同類都來得優渥。

部分泰國動保人士認為，西方價值太過傲慢，泰國至少3,800頭圈養大象，若要全數遷往收容所，缺乏資金及法律支持，根本不可行，對數百年來與大象緊密相繫的泰國文化而言，也是赤裸裸的挑戰與威脅。
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