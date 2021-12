【大象在游泳】泰國動物園大象水族箱秀 引爆虐待動物爭議

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)全球最大的陸生動物,卻被逼得必須游泳娛樂觀眾才能填飽肚子,是寓教於樂還是虐待動物?泰國一處動物園的一項招牌,是讓遊客隔著玻璃看著大象在水底「游來游去」,噱頭十足,顛覆想像,卻不是誰都看得津津有味。

大象在游泳的話題,透過今年倫敦自然史博物館(Natural History Museum)舉辦的野生動物攝影大獎(Wildlife Photographer of the Year)成功引發關注。其中一幅獲獎作品Elephant in the room,就呈現了泰國綠山野生動物園(Khao Kheow Open Zoo)人與大象隔著水族箱玻璃對望的畫面。遊客爭相拍照,開懷大笑,大象心情如何不得而知,只見牠努力在水中平衡,象鼻不斷冒出氣泡。

攝影師 Adam Oswell 盼藉此喚起動保意識,正視人類對野生動物的影響,以及不肖業者盜獵小象、用恐懼與疼痛兼施方式訓練動物的畸形展演文化。此外,更欲凸顯新冠肺炎(COVID-19)衝擊之下的「棄象潮」,以及圈養象隻謀生無以為繼的窘境。

泰國文化與大象有著根深蒂固的連結,根據CNN,綠山動物園與泰國民眾駁斥相關批評有誤導之嫌,並指衛道人士根本雙重標準,明明德國、瑞士等地都有類似表演,卻透過「白人觀點」,將苗頭指向泰國。

園方表示,該園符合一切國際標準,讓大象吃好、住好,福利絕無問題,且獸醫更打包票,表示從這些大象糞便的皮質酮(壓力荷爾蒙)濃度分析,牠們游泳時「貌似很開心」。

關於綠山動物園究竟有無「強迫」大象在水中表演特技,說法不一,園方堅稱只會發出指令,讓大象進入水中,便能獲得香蕉做為報酬,但過去的影片卻顯示,有訓獸師會不斷將大象壓入水中、浮出水面,以娛樂觀眾的做法。

誠然,大象是「天生的泳者」,但就保育的觀點而言,無論是強迫或自願,讓動物表演任何動作,都不是件正面的事。然而保育人士也坦言,這些大象的待遇,可能比泰國許許多多同類都來得優渥。

部分泰國動保人士認為,西方價值太過傲慢,泰國至少3,800頭圈養大象,若要全數遷往收容所,缺乏資金及法律支持,根本不可行,對數百年來與大象緊密相繫的泰國文化而言,也是赤裸裸的挑戰與威脅。