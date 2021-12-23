12/23台灣增13例境外移入　另增4例Omicron病例　皆自美國英國入境

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增13例COVID-19移入確定病例，有11例為完整接種的突破性感染、2例調查中；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增13例境外移入個案，為8例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(10例，案16952-16954、案16956-16962)、多明尼加(案16955)、俄羅斯(案16963)、立陶宛(案16964)，入境日介於12月7日至12月22日。

另外，醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增4例Omicron變異株病例，都是日前已列案號的境外移入個案，分別為英國和美國各2例，Ct值介於19到32之間。

羅一鈞說明，國內目前在邊境共攔截16例Omicron，其中無症狀7例、輕症9例，都是完整接種的突破性感染；年齡層偏年輕，只有2例為50歲以上，其他為10多歲到30多歲之間。。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,853例確診，分別為2,200例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。