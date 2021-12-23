台灣設計展限定台鐵便當　使用嘉義在地食材限量發行

台灣設計展限定台鐵便當「酒香茶韻」使用嘉義在地經典食材入菜，將於明(24)日起限量發行(圖/台鐵) 台灣設計展限定台鐵便當「酒香茶韻」使用嘉義在地經典食材入菜，將於明(24)日起限量發行(圖/台鐵)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台鐵推出台灣設計展限定便當「酒香茶韻」，使用嘉義在地經典食材入菜，將於明(24)日起限量發行。

2021台灣設計展將於明(24)日嘉義7大主展區登場，主題定調「家意．以城為家」，首次以阿里山小火車、電動巴士作為展覽動線的交通接駁工具，連結嘉義市立美術館、嘉義舊監獄及舊城等地。

適逢台灣設計展，台鐵推出限定便當「酒香茶韻」以嘉義為題，由Jimmy Food Place主理人林擠米親自走訪嘉義設計菜色，由台鐵局高雄餐旅所主廚烹飪手藝詮釋這款便當。

​林擠米以嘉義在地食材為主題，「雅韻」代表既細膩又素淨的嘉義精神底蘊，特別使用自嘉義酒廠，帶回台灣第一個生產高粱酒酒廠的高粱酒粕，挑選了在地梅精，製作成了嶄新的火雞肉醬料。

林擠米加入酒粕醬的火雞肉，入口帶有破題的油蔥酥香，酒粕醬的香氣溫柔的反轉而出，搭配具有口感的火雞腿肉；蔬菜的部分，選擇了爽脆系的在地蔬菜，不論是珍貴的野生轎蒿筍與水蓮、蓮藕與龍鬚菜，都是嘉南平原與阿里山豐饒物產下，各自帶有性格與風味的物產。

台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當一個售價$130，自2021年12月23日至明年1月2日在台鐵嘉義火車站前站「台鐵便當行動餐車」每日限量供應，首日自11:00起開賣，詳情請於高雄餐旅所(07)235-8765洽詢。

「酒香茶韻」便當

午餐販賣時間：自10:45起，限量70個

晚餐販賣時間：自16:10起，限量30個

您可能會喜歡