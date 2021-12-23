強化蛋品生產管理！台灣2022年1月1日啟動　洗選鮮蛋逐顆噴印標示

行政院農業委員會今(23)日表示，自2022年1月1日起正式實施雞蛋噴印溯源標示政策。(照片由農委會提供) 行政院農業委員會今(23)日表示，自2022年1月1日起正式實施雞蛋噴印溯源標示政策。(照片由農委會提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為確保產製消權益，行政院農業委員會今(23)日表示，自2022年1月1日起正式實施雞蛋噴印溯源標示政策，農產品經營者所販售的洗選鮮蛋，在流通、販賣前，需於「 台灣雞蛋噴印溯源管理系統」登錄農產品經營者名稱、生產所在地等資訊， 並於蛋殼噴印洗選廠(場、室)及來源畜牧場溯源編碼、 包裝日期及生產方式代號。

為提升加工蛋品與鮮蛋衛生安全品質， 農委會表示，行政院食品安全辦公室協調跨部會推動精進雞蛋溯源食安管理工作，規劃雞蛋逐顆噴印政策。鑑於產業現況， 考量蛋雞畜牧場生產人力與雞蛋洗選機設置情形， 規劃採洗選鮮蛋與未洗選鮮蛋分階段實施逐顆噴印， 並與產業各方進行溝通形成共識。期透過推動洗選噴印政策， 強化蛋品生產管理， 可避免蛋品混摻包裝後又重新流入市面的食安問題。

農委會強調，2021年9月17日依「農產品生產及驗證管 理法」第16條第2項及第3項規定，公告訂定「 指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方 式」，並自2022年1月1日正式實施。 每顆洗選鮮蛋均具完整生產業者資訊， 可供消費者辨識雞蛋身分識別與查詢，可確保產製消權益。

農委會指出，業者供應校園食材、 國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路之洗選鮮蛋， 若查有未依規定於蛋殼噴印洗選廠(場、室)與雞蛋來源畜牧場溯源 碼、包裝日期及生產方式等內容，或噴印內容不實等情節，將依「 農產品生產及驗證管理法」第31條規定，令限期改善， 不改正者處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰。

農委會表示， 目前輔導推動雞蛋溯源標示包括該會公告規定的蛋殼噴印溯源標示及 輔導社團法人中華民國養雞協會辦理的散裝雞蛋及供應校園團膳洗選 鮮蛋之溯源標籤，為便利消費者查詢建置「 國產家禽溯源入口網」單一入口網，消費者可到「 台灣雞蛋噴印溯源管理系統」，查詢所購買雞蛋的蛋殼噴印溯源編碼查詢洗選廠(場、 室)及來源畜牧場等資訊。

未來將逐步推進雞蛋噴印政策， 加強洗選場洗選作業輔導工作及執行原料蛋進貨與洗選蛋出貨數量等 溯源資訊登錄作業查核，提高洗選鮮蛋市占率與提升蛋品衛生安全， 進而推動產業結構調整，加速產業升級轉型， 建立國產高優質蛋品形象。

行政院農業委員會今(23)日表示，自2022年1月1日起正式實施雞蛋噴印溯源標示政策。(照片由農委會提供)