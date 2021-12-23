台灣設計展嘉義舊監大改造！青年旅店沉浸式體驗鼓勵偷窺　乾了在地特調之後浪子回頭

(台灣英文新聞/劉怡均 嘉義採訪報導)嘉義舊監在台灣設計展期間改造成青年旅店，透過裝置藝術翻轉嚴肅陰森形象，趣味守則吸引大眾目光盼保存古蹟。

2021台灣設計展在嘉義，由經濟部及台灣設計研究院舉辦，今年主題「家意．以城為家」，透過設計傳達在地人文歷史自然，並重塑嘉義市「家」的意象，7大主展區包含嘉義文創園區、嘉義願景館、嘉義市立美術館、嘉義製材所、嘉義市立博物館、嘉義舊監獄及舊城區，並串連嘉義火車站、車庫園區、檜意森活村、嘉義公園等處，展期自12月24日到明年1月2日止。

台灣設計展亮點展區之一為台灣唯一完整保存的日治時期監獄建築，嘉義唯一國定古蹟-嘉義舊監獄改造而成的《舊監青年旅店》，由「台灣田野學校」及「同心圓設計・影像 」共同打造，透過旅館情境的沉浸式體驗，讓舊監青年旅店不只是一個展覽，更可一窺台灣歷史縮影。

於1922年建成的嘉義舊監為日治時期引進的現代化賓夕凡尼亞式（Pennsylvania System），掌控系統採扇形建築型式的放射狀系統，特徵為中央有一座扇形台管理周圍呈手掌狀放射出去的囚房，中央台與三條放射狀男監舍，中央台裡設有一座神龕供奉天照大神。

「監獄不是空間，是種心理狀態。」

策展人之一、台灣田野學校執行長葉哲岳表示，當你想囚禁自己遠離人群時，處處都會是監獄。「台灣田野學校」於舊監宿舍聚落耕耘7年，深覺舊監的歷史正是嘉義市的縮影，曾考慮將舊監改造成劇院或其他展覽場域，但化身為青年旅店更能呼應主題「家」。

透過設計工作室「同心圓設計・影像 」巧思，嘉義舊監擺脫陰森感，成了色彩鮮明、充滿造歡樂氣氛的 JAIL HOSTEL，在視覺及空間設計都翻轉大眾對於監獄印象，主視覺更以「夜、月、OK 手勢」象徵渴望自由，延伸出6款有趣的特殊手勢與代表符號。



《嘉義舊監青年旅店》6款有趣的特殊手勢與代表符號，讓凡進入的旅客對必須遵守旅店六大守則過目不忘!(同心圓設計．影像提供)

策展團隊將入獄報到時的典獄長室改造為check in的旅店櫃台，入住的旅客都要遵守嚴禁沉默、鼓勵偷窺、只能睡30分鐘6大守則，走道的最後「浪子回頭」也是規矩之一，策展團隊融合在地領袖將單人監打造成 10 間不同的「角頭房」，透過影像文字及裝置呈現狹窄監牢的擁擠感，也帶出嘉義「角頭」的故事，而在進入角頭房或常住房時，都要低頭彎腰避開低樑，加深入住監獄的體驗。

旅店少不了酒吧！舊監病院展區改造成酒吧，特調四款在地風味飲，將嘉義性格濃縮在特調的設計當中，開放的空間鼓勵旅人敞開心胸和他人交流，策展團隊希望藉由此次改造喚起古蹟保存意識，營造真的可入住的錯覺，未來也嘗試將以此為目標前進。

台灣設計展已邁入第19年，今年首次導入阿里山小火車、電動巴士作為展覽動線的交通接駁工具，集結9位策展顧問、超過20組策展團隊，其中金星娛樂總經理王偉忠、雄獅集團執行董事戴啓珩、奇想創造創辦人謝榮雅等皆為嘉義在地鄉親或因熱愛嘉義而移居嘉義，策劃展出13個展館，創造18種家的意義，除此之外，還有23場講座及市集、66場表演，將於12月24日陸續推出。

「2021台灣設計展」

期間：2021年12月24日至2022年1月2日（展期10天）

時間：10:00-18:00（週五、週六延長至20:00）

詳情請前往官方網站、Facebook或Instagram查詢



舊監青年旅店-櫃檯(同心圓設計．影像提供)



左起：同心圓總監張伊增及台灣田野學校執行長葉哲岳在《嘉義舊監青年旅店》酒吧合影(圖/台灣英文新聞)



舊監青年旅店-長住房廊道(同心圓設計．影像提供)