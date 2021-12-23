7成5吞嚥困難患者每週進食嗆咳3次以上　台灣專家：只把食物打碎或煮爛　恐增吸入性肺炎和營養不良風險

用太白粉、番薯粉勾芡的食物易結塊，反而提高長輩嗆到的風險。（嘉義基督教醫院復健科語言治療師韓菁提供） 用太白粉、番薯粉勾芡的食物易結塊，反而提高長輩嗆到的風險。（嘉義基督教醫院復健科語言治療師韓菁提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）多年前一名長照中心老翁因進食噎嗆死亡，法官認為負責該名老翁的護理師上班第一天就因疏忽、提供錯誤質地的餐食，判刑1年，該事件也引發大眾對於高齡者進食安全的關注。嘉義基督教醫院復健科語言治療師韓菁表示，吞嚥困難是所有長輩最常見的問題之一，尤其好發於老化和心臟病、中風、糖尿病、失智症患者，若照護者沒有注意或不夠重視而未就醫，恐引發吸入性肺炎，死亡率高達5成。

孝子買食物調理機費心備食，反成8旬父肺炎元凶?!

80歲李伯伯去年中風癒後，進食變得更常嗆咳，連帶影響食慾及體重。兒子擔心老父營養不良，不僅花費大把時間把食物煮爛，更費心用食物調理機把食物打爛。殊不知，非但嗆咳問題沒有改善，李伯伯更在某天晚餐後，突發呼吸困難及胸口疼痛倒地，緊急送醫才發現是食物殘渣嗆咳導致的吸入性肺炎。

韓菁說明，吞嚥困難是所有長輩最常見的問題之一，根據調查，7成5潛在吞嚥困難 患者每周會有至少3次以上進食嗆咳，但照護者發現長輩有吞嚥困難症狀後，往往有3大NG行徑，不僅增加長者吸入性肺炎和嗆咳風險，也因為不適宜的食物質地致長輩長期營養不均衡。

NG1：先觀察不處理、不就醫，恐導致吸入性肺炎風險

根據一份對300位潛在吞嚥困難患者家屬的調查，照護者發現長輩有吞嚥困難症狀後，只有不到4成選擇正確就醫，近3成照護者竟未主動採取任何行動！

韓菁提醒，如家中長輩一周吃飯喝水嗆咳超過3次，就需特別留意。除在家可自行使用EAT-10(國際吞嚥困難篩查工具)初步篩檢長輩吞嚥困難程度外，若經EAT-10初步診斷達3分以上，更應積極尋求復健科醫師、語言治療師或耳鼻喉科醫師等專業醫事人員，避免長輩陷入高死亡率的吸入性肺炎風險中。

NG2：只把食物打碎或煮更爛，患者食慾降低、不愛進食，致長期營養不均衡

調查也顯示，6成6照護者在備餐時只將食物煮更爛，3成5會把食物打成泥。

韓菁提醒，如未經復健科醫師等醫事人員診斷、提供專業指引，只一昧地將食物煮更爛、打成泥，不僅可能遭遇吸入性肺炎威脅，更恐因食物外觀、口感變化，造成長輩食慾下降、不喜歡進食，長期導致營養不均衡，心理狀態更可能因飲食樂趣被剝奪而不健全。

因此，如發現長輩有前述進食困擾，應尋求專業醫師、語言治療師評估，提供患者合適的食物質地等級建議，並依據該程度的進食能力及食物質地為患者製備飲食，避免長輩因吞嚥困難身心理健康受威脅。

NG3 : 用太白粉、番薯粉勾芡，餐食受溫度變化品質不穩定，反易結塊增加嗆咳機會

此外，有3成照護者曾使用太白粉、番薯粉勾芡食物。韓菁警告，使用太白粉、番薯粉勾芡，食材容易受溫度變化導致品質不穩定，造成結塊，若是舌頭功能不佳或喉嚨吞嚥不完全的患者，反而更易產生咽部殘留，提高吞嚥後嗆入的風險。

建議搭配專為吞食困難設計的「食物增稠劑」來輔助調整質地，其無色無味特性不會改變食物風味、穩定性佳且便利性高，更能幫助吞嚥安全。挑選有專業醫護推薦的知名大品牌，使用上更安全放心。

專家籲：進食常嗆咳應立即到復健科就醫

把握簡單備餐原則：國際食物等級指引+食物增稠劑 兼顧營養、輕鬆、安全

韓菁提醒，有吞嚥困難症狀(吃飯或喝水時常咳嗽、吃飯進食時經常感到耗力、吞不下去)的症狀，應立即到復健科門診看診，或主動與固定看診的醫師反應。專業醫師或語言治療師會根據患者狀況，提供相對應的食物等級指引，使用兼顧營養、專業及方便性的食物增稠劑，不僅可幫助精準掌握增稠程度、節省備餐時間，也可增加患者食慾、提升進食安全。