力抗Omicron 美國批准12歲以上民眾使用輝瑞COVID-19口服藥

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了對抗傳染力驚人的新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron，美國22日批准了輝瑞（Pfizer）藥廠製造的抗病毒藥物，可供12歲以上人士服用，是全球首個採取家用口服治療的國家。

路透報導，輝瑞臨床試驗顯示，針對高風險者，Paxlovid藥物可預防住院與死亡率達90%，且對Omicron也有效。輝瑞正全速生產，盼將2022年產量從8千萬份增至1億2千萬份。

輝瑞先前表示，今年底前可交貨18萬份。美國已洽購1千萬份，每份530美元（新台幣14,728元）。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）學者Amesh Adalja表示，要透過藥物抑制病毒，關鍵在於及早診斷、及早投藥，美國採檢量能恐怕得把勁。美國范德堡大學醫學院暨醫學中心（Vanderbilt University School of Medicine）感染學專家William Schaffner認為，目前主要透過靜脈注射的單株抗體治療，不僅療效不佳，只能在醫院進行，成本亦是輝瑞口服藥物的兩倍，如今Paxlovid可在家服用，有助緩解疫情。

Paxlovid可供出現輕微症狀的12歲以上孩童與成人使用，避免惡化成重症。此藥必須有處方箋，且必須在確診後儘快服用，最好是發病5天內。每次療程5天，每12小時服用一次。

輝瑞已透過藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool）授權Paxlovid的學名藥生產，讓各藥廠可用較便宜的價錢，製造新冠口服藥供95個中低收入國家使用。