台灣111年7月起禁用保麗龍飲料杯　自備環保杯便宜5元以上

環保署發布規範草案，限制所有飲料店自明年7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯。(圖/路透社) 環保署發布規範草案，限制所有飲料店自明年7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯。(圖/路透社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）環保署發布規範草案，限制所有飲料店自明年7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯，且消費者自備飲料杯至少應有新台幣5元優惠，同時也要求應有一定比例門市提供免費的飲料杯借用服務，並逐年增加比例。

行政院環境保護署22日預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，包含2大部分，分別為自111年7月1日起飲料店不得提供發泡塑膠材質（例如保麗龍）之一次用飲料杯，業者若違規按次可處1200至6000元罰鍰；另外是針對連鎖便利商店及連鎖速食店自112年1月1日起，至少5％門市免費提供消費者借用循環杯，且一次用飲料杯年度減量率至少須達15％。

另外，連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場應進一步提供消費者自備與未自備飲料杯至少應有5元價差優惠，並得不免費提供一次用飲料杯。

由於目前發泡塑膠材質一次用飲料杯大致以中南部飲料店為主，北部相對較少；草案訂定地方政府也可視轄內業者經營型態及民眾生活習慣，提報實施限制使用其他塑膠材質的一次用飲料杯；這部分已與各地方政府、業者多次討論，也取得共識。

環保署補充說明，草案中提到的一次用飲料杯是「希望連紙杯都不使用」，速食店、便利商店業者需提出經會計師簽證的飲料杯使用數量，來證明減量達標；目前規劃3年期程，自112年至114年分別以減量15%、18%及25%為目標。