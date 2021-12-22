Omicron來得快去得也快？首個通報國家南非 案例驟減疑已過高峰

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）號稱比Delta更具傳染力的新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron，已席捲全球，隨著各國嚴陣以待，病毒現蹤地南非似已過了疫情高峰，通報案例驟減，這讓外界揣測，莫非Omicron有望儘速「撲滅」？

南非於11月25日向全世示警，發現了突變程度異常高的Omicron，讓原以為可開心跨年過節的各國，不得不嚴正以待。由於南非是首個通報國家，此突變種在該國的為禍情況，可做為寶貴參考，不免受到全球矚目。

根據美聯社，南非16日創下單日27,000例的最高紀錄後，數字開始遽減，21日已掉到15,424例。南非感染病學家Marta Nunes表示，由此可見，本波疫情來得快也去得快，且重症與死亡數並不高，是不幸中的大幸，而從流行病學的角度來看，驟升驟減的情況，也是有的。

自11月中爆發以來，南非人口最多的Gauteng省，COVID案例九成都是Omicron。類似情況也在各國上演，美國上週的新案例，73%是Omicron，紐約、美國東南部、中西部與太平洋西北地區，則是高達九成。根據WHO，此一突變種已迅速蔓延至全球至少89國。

不過，Nunes認為現在就放鬆警戒，言之過早。除了節慶活動可能加速病毒傳播，南非的狀況恐怕也不能套用在歐美地區。畢竟南非現為夏日，許多聚會都在戶外，而北美與歐洲國家正處冬季，人們多在室內互動。此外，各地人口、人口組成與免疫程度，也都不盡相同。南非人口平均年齡只有27歲，比西方國家年輕多了。

唯一可確定的是，在Omicron這波急攻之下，南非加護病房的患者，幾乎都是未接種疫苗的人。

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