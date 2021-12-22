投資台灣三大方案擬延3年 政院明將拍板

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）行政院院會明（23日）將討論延長「投資台灣三大方案」，相關人士指出該方案將續至民國113年底，利息補貼比率數維持現狀，完整方案細節將於明天公布。

根據中央社，有知情官員透露行政院會明天將討論通過延長「投資台灣三大方案」3年至民國113年底。該方案自108年7月正式實施，並於今年屆期，然因台商申請踴躍，且中國投資環境改變，因此政府決議延長方案，盼加速台商回流趨勢。

投資台灣三大方案官網指出，該方案包含原「歡迎台商回臺投資行動方案」更新版本，以及全新的「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等措施，讓台商、台灣在地企業都能快速、安心投資。

根據投資台灣事務所資料，截至110年12月17日，總投資金額已達約新台幣1兆5534億元，預估創造就業人數12萬3425人。

根據中央社，政府擬加碼投資台灣三大方案，預算將由國發基金支應，但考量國發基金仍應保持投資動能，行政院協調時，主計總處答應搭配調整國發基金年度繳庫額度。

根據現行方案，台商回台由政府支付銀行手續費，對中小企業補貼1.5%、大企業為0.5%（前20億元）、0.3%（20至100億元）、0.1%（逾100億元），期限5年；截至16日，已有246家通過審核，總投資金額約9972億元，預估創造就業人數約7萬8110人。

根留台灣部分則是補助0.5%（前20億元）、0.3%（20至100億元）、0.1%（逾100億元），期限方面，貸款額度800億元以內為5年，800億至1300億元則是3年；數據顯示，截至16日為止，共128家通過審核，總投資金額約2457億元，預估創造就業約1萬7296人。