強颱雷伊已奪375命 杜特蒂調動應急基金、明年預算籌百億披索救災

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）16日侵襲菲律賓的強颱羅伊目前已奪去至少375條人命，菲國預算部主管官員今（22）日指出，總統杜特蒂指示的百億救災基金將由該國災難基金、總統應急基金以及明年度國家預算中籌措。

sky news 報導，颱風雷伊強襲菲國，所到之處斷垣殘壁，當局統計指出，死亡人數目前已攀升至375人，56人失蹤，傷者數百。

災情慘重的保和省（Bohol）省長黃嚴輝（Arthur Yap）在臉書上持續釋出統計，截自台北時間今（22）日下午1點，當地有103人喪生、12人失蹤、638人輕重傷以及26,590人撤離家園。

黃嚴輝表示，應急基金告罄後，將無法保證對當地居民的食糧供應。 目前當地仍有許多人沒有電力可用也無法使用手機。儘管中央社福部門承諾提供3.5萬個食品包，黃嚴輝坦言，對該省多達37.5萬個家庭而言，僅是杯水車薪，且物資也尚未送抵。

黃嚴輝感謝總統杜特蒂（Rodrigo Duterte ）於週末視察保和省，但他表示如果政府不願給錢解決食物問題，就應該派遣軍警駐紮，日益嚴重的飢餓將導致搶劫事件層出不窮。

菲律賓獨立媒體rappler報導，杜特蒂在17號視察風災時，曾兩度提及政府資金因用於抗疫而枯竭。21日晚間，杜特蒂在內閣會議上，三度強調菲國資金耗盡，恐無法應對風災所帶來的日益增長的開支。但杜特蒂也承諾，將撥總統辦公室經費用於救災，同時各部會應籌資百億披索救災經費。

菲國預算部（DBM）主管官員坎達（Tina Canda）22日於記者會上表示，「菲律賓災難風險縮減暨管理基金（NDRRM）中已有20億披索，另有20億披索將來自總統的應急基金，其餘的60億披索將由2022財年之一般撥款法（GAA）簽署後幾日到位。」

坎達表示，實際上NDRRM基金還有大約40億披索，但政府目前不計畫將之全面用於應對雷伊風災。更多經費可以自2022財年的國家預算中取得，但這需要杜特蒂簽署詳細的預算法後才能進行。坎達預計，簽署時間約落在12月26日到29日。