國際觀、跨文化、動手做 新北33外師帶領拓客任務營隊報名12/29截止

新北市教育局與33位外籍教師合作以「國際觀、跨國文化、 動手創作」為主題開辦33梯營隊，課程內容包含「荒島求生計、 星際漫旅、騎士精神、家徽製作、部落探險記」等， 讓新北學子們在假期之餘，也可以感受生活化的英語學習趣味，110學年度寒假外師拓客任務營隊報名將於12月29日下午5點截止，採線上報名。

教育局表示，外師拓客任務營隊辦理至今邁入第6年，今年度有34 校自行或共同開辦共33梯次的營隊， 更由中外師一起集思廣益設計主題課程。 國中英語輔導團負責外師專案小組的吳芳蕙教師表示， 外師以自己本身興趣及專長，與中師共同設計主題互動課程， 透過提問、思考、手動、合作等方式設計各不同主題學科， 期待讓學生在英文環境中發揮創意、玩得開心。

今年中和高中由外籍教師與美術教師合作，推出以「 品牌設計與網版印刷」的主題課程，帶領學生進行藝術創作， 培養藝文氣息。讓學生親自設計商標及海報， 不僅了解商標構成原理，也可獲得網版印刷技法實用技能。 中和高中的Calvin老師表示，透過雙語美感學習創作， 讓學生利用書寫系統及古文化符號當成專題製作的靈感， 並將網版印製於衣物，打造屬於自己的時尚品牌及標誌。

青山國中小則推出「荒島求生記」課程， 學生以設計思考出發來創作屬於自己的島嶼，結合模擬體驗、 尋寶遊戲及升火和野炊等戶外求生技能， 在仿造戶外生活同時又能學習生活英語。外師Cori老師表示，批 判性思考是很重要的素養能力，無論是在疫情下實體世界， 或未來的虛擬世界，希望學生對環境以「生存」來思考與評估， 參加一場好玩又別具意義的營隊。

曾參與營隊的三多國中八年級李佳珍同學表示，記得當時外師在室內 以簡單道具模擬冰上曲棍球運動，大家都玩到欲罷不能， 邊學英文邊參與活動實在太有趣了。青山國中小八年級的楊家賢同學 也說，之前曾參加寒假營隊瞭解太陽系與行星， 製作出迷你的太陽系及製作星座圖， 自己也在老師教導下設計出水火箭獲益良多， 期待今年可以再上不同的營隊課程。

教育局長張明文表示，新北市自108學年度開始推動雙語策略聯盟 ，110學年度共12國中參與，透過校際間師資互助及資源共享， 集合多種科技教學資源進行雙語教案分享、研習及成果發表會， 讓新北雙語能量能不斷累積。另外，自109學年度起推動高國中的 中外師雙語協同教學，今年有35所學校進行， 外師與中師每周至少有6堂的雙語協同教學將雙語融入各類課程， 搭配各校英語情境教室，讓新北學子在豐富多元的學習情境中成長。

照片來源：新北市政府教育局提供