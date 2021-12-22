國際觀、跨文化、動手做 新北33外師帶領拓客任務營隊報名12/29截止

新北市教育局與33位外籍教師合作以「國際觀、跨國文化、動手創作」為主題開辦33梯營隊，課程內容包含「荒島求生計、星際漫旅、騎士精神、家徽製作、部落探險記」等，讓新北學子們在假期之餘，也可以感受生活化的英語學習趣味，110學年度寒假外師拓客任務營隊報名將於12月29日下午5點截止，採線上報名。
教育局表示，外師拓客任務營隊辦理至今邁入第6年，今年度有34校自行或共同開辦共33梯次的營隊，更由中外師一起集思廣益設計主題課程。國中英語輔導團負責外師專案小組的吳芳蕙教師表示，外師以自己本身興趣及專長，與中師共同設計主題互動課程，透過提問、思考、手動、合作等方式設計各不同主題學科，期待讓學生在英文環境中發揮創意、玩得開心。
今年中和高中由外籍教師與美術教師合作，推出以「品牌設計與網版印刷」的主題課程，帶領學生進行藝術創作，培養藝文氣息。讓學生親自設計商標及海報，不僅了解商標構成原理，也可獲得網版印刷技法實用技能。中和高中的Calvin老師表示，透過雙語美感學習創作，讓學生利用書寫系統及古文化符號當成專題製作的靈感，並將網版印製於衣物，打造屬於自己的時尚品牌及標誌。
青山國中小則推出「荒島求生記」課程，學生以設計思考出發來創作屬於自己的島嶼，結合模擬體驗、尋寶遊戲及升火和野炊等戶外求生技能，在仿造戶外生活同時又能學習生活英語。外師Cori老師表示，批判性思考是很重要的素養能力，無論是在疫情下實體世界，或未來的虛擬世界，希望學生對環境以「生存」來思考與評估，參加一場好玩又別具意義的營隊。
曾參與營隊的三多國中八年級李佳珍同學表示，記得當時外師在室內以簡單道具模擬冰上曲棍球運動，大家都玩到欲罷不能，邊學英文邊參與活動實在太有趣了。青山國中小八年級的楊家賢同學也說，之前曾參加寒假營隊瞭解太陽系與行星，製作出迷你的太陽系及製作星座圖，自己也在老師教導下設計出水火箭獲益良多，期待今年可以再上不同的營隊課程。
教育局長張明文表示，新北市自108學年度開始推動雙語策略聯盟，110學年度共12國中參與，透過校際間師資互助及資源共享，集合多種科技教學資源進行雙語教案分享、研習及成果發表會，讓新北雙語能量能不斷累積。另外，自109學年度起推動高國中的中外師雙語協同教學，今年有35所學校進行，外師與中師每周至少有6堂的雙語協同教學將雙語融入各類課程，搭配各校英語情境教室，讓新北學子在豐富多元的學習情境中成長。
照片來源：新北市政府教育局提供