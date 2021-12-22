【追加劑建議】仿國外規劃第4劑? 莊人祥: 明年可滿足需求　台灣專家：接種第3劑疫苗抗體衝高•各廠牌差異變小

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）Novavax研發的COVID-19疫苗獲列世衛緊急使用清單，指揮中心發言人莊人祥今天(22日) 表示，台灣未和Novavax簽訂採購合約，但未來可能透過COVAX採購到Novavax的疫苗。

世界衛生組織（WHO）21日批准美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的Nuvaxovid疫苗，列為世衛緊急使用清單（EUL）上第10支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，台灣是否簽約採購引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今下午在疫情記者會中表示，台灣曾直接找Novavax洽談疫苗採購，但因當時該廠牌疫苗在緊急使用授權（EUA）上遇到一些狀況，希望台灣直接找COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）談。

莊人祥說，先前COVAX詢問台灣對於Novavax疫苗是否有意願時，台灣也有保留購買的權利，未來COVAX若有提供，台灣就會有，目前COVAX合約仍在進行當中。

因應COVID-19疫情延燒，各國紛紛規劃第4劑疫苗接種，莊人祥表示，據國內接種狀況，第1劑、第2劑平均都有1500萬到1800萬人接種，以明年採購2000萬劑莫德納疫苗和500萬劑AZ疫苗，預估第3、4劑需求都能滿足。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成，22日下午出席指揮中心記者會時說明，COVID-19疫苗大致可分為基礎劑、基礎加強劑和追加劑。

黃玉成表示，2劑基礎劑是讓身體免疫力和病毒「面對面」的訓練，可降低感染及染疫重症、死亡風險，但免疫不全、免疫力低下的病人即使接種2劑疫苗，仍恐無法獲得足夠免疫力，因此要接種第3劑基礎加強劑，以增加保護力。

黃玉成指出，無論接種2劑或3劑，體內的抗體都會在半年後漸漸降低，因此要再打「追加劑」，降低突破性感染風險。

黃玉成表示，根據臨床研究結果，建議以同廠牌作為基礎劑接種，第2劑也可選擇混打，混打雖可誘發較高中和抗體，但副作用較大，民眾可根據過去接種狀況，選擇第2劑接種廠牌。

中央社21日引述衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，追加第3劑COVID-19疫苗，體內抗體會衝高，各疫苗廠牌差異縮小，而接種蛋白疫苗的不良反應較其他疫苗低。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）日前決議，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第2劑將全面開放混打，第3劑追加劑則以莫德納（Moderna）疫苗半劑量、BNT疫苗及高端疫苗（滿20歲以上）全劑量為主，第3劑間隔維持為5個月。

李秉穎21日在疫情記者會上說明，多數COVID-19疫苗基礎劑為2劑，才能建立完整且較持久的免疫力；但免疫低下者因抗體反應低於一般人，故基礎劑須接種3劑。

至於一般人追加第3劑疫苗，李秉穎解釋，是因應抗體高度隨時間逐漸下降，加上新變種病毒威脅，因此才建議間隔5個月後追加第3劑。

媒體詢問是否縮短第3劑疫苗間隔，李秉穎說，僅有疫情緊急的少數國家如英國，才進一步縮短間隔，因英國先前接種保護效果較低的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，加上變異株肆虐才縮短，而台灣本土疫情緩和，縮短間隔沒有意義。

至於追加劑該如何選擇疫苗，李秉穎說，ACIP委員檢視國內5項混打試驗，發現混打不同廠牌疫苗安全性並無特別顧慮，且可引起相當的免疫增強作用，達到基礎劑的抗體高度，故委員認為可自由選擇廠牌。

李秉穎也提到，現存疫苗中，抗體最高是mRNA疫苗，即莫德納與BNT疫苗，有95%保護效果，其次是蛋白疫苗(高端)，再者是AZ疫苗；混打時抗體高度也有類似的傾向。

但李秉穎說，追加第3劑疫苗後，抗體皆衝高，各廠牌疫苗的差異變小。

李秉穎表示，抗體刺激的強烈順序是，第2劑混打mRNA疫苗，抗體會大於或等於2劑同廠牌，其次是蛋白疫苗，再來是腺病毒疫苗。

李秉穎說，COVID-19疫苗不良反應主要是發燒、局部腫痛、倦怠、關節痛等輕微症狀，以mRNA與AZ疫苗出現不良反應比例較高，蛋白疫苗相對較低，另mRNA疫苗（莫德納與BNT）與腺病毒疫苗分別可能出現心肌炎或血栓的罕見不良反應，選擇疫苗或可列入考慮。