Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

挺妳到底！蘇菲響應新北市月經平權 捐320萬元衛生棉給弱勢婦女與學生

By 台灣英文新聞
2021/12/22 17:21
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

嬌聯股份有限公司為響應新北市好日子愛心大平台，台灣總經理楊國柱和日本副總元井誠一22日捐贈市值320萬元的蘇菲衛生棉約百萬片於新北市政府並由市長侯友宜代表受贈，捐贈物品將提供新北市弱勢婦女及299校高中職及國中小弱勢女學童使用，以「月經平權」，讓「女子事變好事」，使新北市成為友好市。

嬌聯股份有限公司總經理楊國柱表示，公司與日本Unicharm合作，在台成立37年，是台灣第一品牌，市佔率約有43％，產品從小孩的滿意寶寶紙尿褲，到成人的來復易紙尿褲都有，甚至連寵物的產品也有，可說是排泄照護的專家。

楊國柱說，公司3年前從台北市遷至板橋，在市府旁的百揚大樓(Mega Tower)落腳，10月初看到新北市推動「月經平權」，深受啟發，因此主動與市府聯繫，希望響應新北市，消弭月經貧窮，一起攜手照顧弱勢婦女和學生，未來也有機會再回饋照顧失能長輩和小孩。

元井誠一副總則表示，Unicharm所提供的生理用品，是用科學的角度，不斷創新研發，希望給女性更多的自由，讓身心靈都能得到釋放，目前有行銷80個國家，幾乎每2位女性就有一位使用過Sofy產品。

侯友宜表示，每位女性從12歲開始有初經到更年期，有將近40年、每月5至6日，換算下來，一生中約有6年9個月與生理期相伴，生理用品是女性的必需品，台灣女性一生平均要花費10萬元購買，對於弱勢家庭也是項負擔。

侯友宜說，新北市推動「月經平權」，是要讓社會大眾更加重視婦女健康與促進女性權益，從「月經貧窮」走向「月經平權」，未來邁向「月經時尚」，讓「女子事變好事」，讓新北市成為新北友好市。

社會局長張錦麗和教育局長張明文均出席捐贈，張錦麗表示，受贈的衛生棉將發放予社福中心、家防中心、兒少安置機構、小爸媽個管中心等弱勢婦女；張明文則說，將分發給全市299校高中職及國中小，並輔以「青春期正確照護」等教材，做為衛生教育的參考。

社會局表示，愛心大平台自2019年6月開辦，獲得民間力量支持，截至今年10月，已媒合善款10億3,210萬9,971元、物資市值約23億3,512萬4,901元，合計33億6,723萬4,872元，累計受益達2,204萬5,384人次。

更新時間 : 2021-12-22 18:28 GMT+08:00

最受歡迎

颱風「雷伊」外圍水氣影響　台灣各地這三天降雨機率高
颱風「雷伊」外圍水氣影響　台灣各地這三天降雨機率高
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
酸爆！台灣男星王力宏離婚爆性醜聞　前妻李靚蕾哥哥霸氣開嗆「對不忠有誤解」
酸爆！台灣男星王力宏離婚爆性醜聞　前妻李靚蕾哥哥霸氣開嗆「對不忠有誤解」
李靚蕾深夜回嗆！心理醫生認定王力宏性成癮及自戀型人格
李靚蕾深夜回嗆！心理醫生認定王力宏性成癮及自戀型人格
【誰說真相】BY2妹妹Yumi：曾與王力宏交往、分享親密照、未插足婚姻
【誰說真相】BY2妹妹Yumi：曾與王力宏交往、分享親密照、未插足婚姻
台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選
台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【誰說真相2】Yumi稱刪王力宏微信沒聯絡？ 李靚蕾裸照截圖狠打臉
【誰說真相2】Yumi稱刪王力宏微信沒聯絡？ 李靚蕾裸照截圖狠打臉
台北熊好券第2波來囉！ 12/20起登記意願
台北熊好券第2波來囉！ 12/20起登記意願
被當生孩子機器？李靚蕾加碼曝劈腿時間點　王力宏道歉宣布暫退演藝圈
被當生孩子機器？李靚蕾加碼曝劈腿時間點　王力宏道歉宣布暫退演藝圈
"