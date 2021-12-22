挺妳到底！蘇菲響應新北市月經平權 捐320萬元衛生棉給弱勢婦女與學生

嬌聯股份有限公司為響應新北市好日子愛心大平台，台灣總經理楊國柱和日本副總元井誠一 22日捐贈市值320萬元的蘇菲衛生棉約百萬片於新北市政府並由市長侯友宜代表受贈，捐贈物品將提供新北市弱勢婦女及299校高中職及國中小弱勢女學童使用， 以「月經平權」，讓「女子事變好事」，使新北市成為友好市。

嬌聯股份有限公司總經理楊國柱表示， 公司與日本Unicharm合作，在台成立37年， 是台灣第一品牌，市佔率約有43％， 產品從小孩的滿意寶寶紙尿褲，到成人的來復易紙尿褲都有， 甚至連寵物的產品也有，可說是排泄照護的專家。

楊國柱說，公司3年前從台北市遷至板橋，在市府旁的百揚大樓( Mega Tower)落腳，10月初看到新北市推動「月經平權」， 深受啟發，因此主動與市府聯繫，希望響應新北市，消弭月經貧窮， 一起攜手照顧弱勢婦女和學生， 未來也有機會再回饋照顧失能長輩和小孩。

元井誠一副總則表示，Unicharm所提供的生理用品， 是用科學的角度，不斷創新研發，希望給女性更多的自由， 讓身心靈都能得到釋放，目前有行銷80個國家， 幾乎每2位女性就有一位使用過Sofy產品。

侯友宜表示，每位女性從12歲開始有初經到更年期， 有將近40年、每月5至6日，換算下來， 一生中約有6年9個月與生理期相伴，生理用品是女性的必需品， 台灣女性一生平均要花費10萬元購買，對於弱勢家庭也是項負擔。

侯友宜說，新北市推動「月經平權」， 是要讓社會大眾更加重視婦女健康與促進女性權益，從「月經貧窮」 走向「月經平權」，未來邁向「月經時尚」，讓「女子事變好事」， 讓新北市成為新北友好市。

社會局長張錦麗和教育局長張明文均出席捐贈，張錦麗表示， 受贈的衛生棉將發放予社福中心、家防中心、兒少安置機構、 小爸媽個管中心等弱勢婦女；張明文則說， 將分發給全市299校高中職及國中小，並輔以「青春期正確照護」 等教材，做為衛生教育的參考。

社會局表示，愛心大平台自2019年6月開辦，獲得民間力量支持， 截至今年10月，已媒合善款10億3,210萬9,971元、 物資市值約23億3,512萬4,901元，合計33億6, 723萬4,872元，累計受益達2,204萬5,384人次。