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台灣食藥署公布6款藥品回收　糖尿病用藥「柔醣錠」藥效未達標　3900萬顆全回收

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By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/22 17:05
中化裕民健康事業公司生產的「柔醣錠1毫克」有多批主成分都低於標準，恐影響藥效，約3900萬顆將全面回收。（食藥署提供）

中化裕民健康事業公司生產的「柔醣錠1毫克」有多批主成分都低於標準，恐影響藥效，約3900萬顆將全面回收。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）食藥署今（22）日表示，近期查核發現，年用量逾6500萬顆的降血糖藥「柔醣錠1毫克」，出廠滿2年後，主成分多降至95%以下，恐影響藥效，39批、約3900萬顆將全面回收。

除了稍早公布的事前避孕藥「溫不妊T/28膜衣錠」主成分不足外，食藥署又再公布另有6款藥品須回收，包括中化裕民健康事業公司生產的「柔醣錠1毫克」以及台灣源山公司生產的「瘉嘴炎口內膏1公絲公克」、「剋黴芬乳膏10公絲/公克」、「舒酸痛外用凝膠10毫克/公克」、「舒口炎口內膏1毫克/公克」、「舒骨樂膠囊500毫克」。

中央社引述食藥署說明，「柔醣錠1毫克」日前就曾因專案查核，被發現效期內藥品主成分含量不符規定，低於95%，11月間回收過一批。

因此食藥署要求業者針對所有效期內產品進行清查，發現出廠超過2年的藥品，有多批主成分都低於標準，恐影響藥效，便下令回收所有出廠超過2年的藥品，共39批、約3900萬顆。

據統計，這款降血糖藥占健保同成分藥品申報量5成，民國108、109年用量超過6500萬顆，用量相當大。

食藥署解釋，造成藥品主成分降低的原因很多，保存環境、原料藥、製程細節、原料添加順序等都是可能原因，需要時間調查及釐清。

至於另5款台灣源山公司生產的「瘉嘴炎口內膏1公絲公克」、「剋黴芬乳膏10公絲/公克」、「舒酸痛外用凝膠10毫克/公克」、「舒口炎口內膏1毫克/公克」、「舒骨樂膠囊500毫克」，則是因未執行持續安定性試驗，由廠商主動回收。

食藥署指出，每批藥品出廠後，每隔一段時間就要由製造廠進行安定性試驗，但因台灣源山公司日前更換製造廠，沒有廠商能替現有效期內藥品繼續進行安定性試驗，因此市售藥品將全面回收。
食藥署
藥品回收
糖尿病
血糖藥

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更新時間 : 2021-12-22 18:28 GMT+08:00

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