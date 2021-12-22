2021年臺北國際食品展開幕 臺灣館108家業者呈現創意多元農產食品

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）一連4天的「2021臺北國際食品展覽會」今(22)日在南港展覽館二館隆重開展，其中由農委會籌組設置以「臺灣‧領鮮創食力」為主題的「臺灣館」，精選108家國內優質廠商共同參展。

農委會指出，臺灣館分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「農村好物區」、「TGA農業品牌區」、「農情好禮區」及「調理食品區」等7大展區。其中「TGA農業品牌區」展現該會推動外銷品牌TGA（Taiwan Good Agriculture）專案輔導計畫的成果，透過嚴選由臺灣田野、海洋、森林等優質農產食材製成的優質商品，再經過專業團隊打造具有品牌魅力、貼近國際化消費者需求的包裝設計。至於「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「農村好物區」、「農情好禮區」及「調理食品區」等專區，則展出由產地直送的臺灣蔬果魚肉等農產品、以創新科技研發的即食包裝食材、創意農產零食、精緻伴手禮、方便就食的調理食品，以及多種健康養生榖類製品與銀髮族友善食品等，精彩呈現台灣農產食品的豐富、美味、創新等多元風貌。

全球新冠肺炎疫情改變民眾生活型態，「宅配」、「電商」及「國際快捷運輸」等消費新形態大增，而「鮮食包裝」、「即食調理食品」、「休閒化與零食化食品」等產品需求也大幅增加。農委會表示，今年臺灣館7大展區業者充分發揮創新實力，透過新科技、新技術的協助，以更創新、更多元化的商品來滿足運輸及消費者的需求，例如國產牛、羊、雞及魚等依不同部位分切的真空包裝產品，更方便運輸、保存與消費選擇使用，以及已經調味，可以開封即食或簡單調理即可上菜的食品，如「毛豆」、「醉雞」、「烏魚子」、「沖泡式米粉」等方便運用於小餐館快速上菜，也很適合家庭日常食用。還有各種茶包、沖泡式飲品、休閒零食等加工食品，也都是可以隨時享用補充能量的美味產品。

「數位貿洽區」也是今年臺灣館的一大特色。在新冠肺炎期間，農委會特別設置位化的線上虛擬展館，邀請澳洲、日本等主要目標市場共300位無法到場的專業買主，以線上參展及預約貿洽等方式，把握遠距交流的外銷商機。

農委會表示，在臺北國際食品展覽會4天的展覽期間，臺灣館將舉辦集點活動，參觀的採購買主與民眾只要完成臺灣館7大展區的探索，蒐集 7枚創食力徽章，並完成簡單問卷後即可獲得精美小贈品，而且還可以參加每日限量福袋(價值 1,000元至 1,500元不等 )的抽獎活動。每天上午10點50分至下午4點30分也會在主舞臺區舉辦優質廠商產品發表會，而12月25日展期最後一天，將全日舉辦限時拍賣會，有超值產品優惠等消費者來搶購歡迎國內外農產食品買家及民眾蒞臨參觀，一起見證臺灣農產食品的領鮮創新好食力。