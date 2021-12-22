Yumi閨蜜戰李靚蕾：沒造假、裸照截圖非Yumi

（台灣英文新聞／ 娛樂組 綜合報導）外傳插足王力宏婚姻的Yumi，今（22）日被閨蜜爆出輕生送醫，007隨後又發文為Yumi澄清5點指控，包括沒有假報警、沒有造假聊天記錄、裸照截圖非本人以及與王力宏的照片確實拍攝於2013年。

自稱Yumi圈外閨蜜的微博用戶「做个小孩007」表示，Yumi沒有假報警，並以一張時間顯示為12月18日凌晨03:38，模糊的報案現場照片作為證據。

(圖／做个小孩007微博）

針對外界質疑Yumi公布的聊天記錄經過後製，她解釋「微信點翻譯，有些來源會顯示『微軟』」。

至於被視為蕾神實錘的WhatsApp截圖，她則表示非Yumi本人，並稱「一看就是個洋人，她身材沒那麼好。」

關於先前Yumi2015年貼出的與王力宏的合照，007指出，是在2013年4月30號王力宏火力全開演唱會上海站後拍的，並附上翻攝Yumi電腦螢幕的這片作證，圖中顯示，該張照片建立於2013年5月1日晚上6點19分。

(圖／做个小孩007微博）

007還表示，自己只是為閨蜜發聲，就收到許多私信謾罵，「Yumi的後台和評論可想而知」，「有的時候人們振臂為正義高呼，可他們並不需要真相，他們只需要一個兇手。被摧毀的清白，無法被受污蔑者獨自還原，這是現下最大的悲哀。」

BY2妹妹Yumi，在被影射插足李王婚姻後，在微博出示報案單強硬表態被毀謗，李靚蕾回嗆對方在哪報案，將提供證據。19日Yumi二度上火線，於微博發表長文，自揭為王力宏婚前女友、2015年後互刪微信，未曾介入兩人婚姻，李靚蕾隨後以一張2015年ＷhatsApp裸照頭像截圖，捶得毫無招架之力，今（22）日被自稱閨蜜的微博用戶踢爆輕生送醫。