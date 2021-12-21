中華電信執行「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」展現豐碩成果

左起亞矽執行中心李博榮行政長、闕河鳴人資長、通傳會鄧惟中委員、國發會龔明鑫主委、中華電信林榮賜執行副總經理、中華電信企客分公司吳麗秀總經理... 左起亞矽執行中心李博榮行政長、闕河鳴人資長、通傳會鄧惟中委員、國發會龔明鑫主委、中華電信林榮賜執行副總經理、中華電信企客分公司吳麗秀總經理、中華電信行通分公司簡志誠總經理、中華電信研究院楊慧琪副院長 (圖/中華電信)

中華電信執行國發會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」卓然有成，今(2021)年除了完成建置符合國際標準5G開放網路驗測環境、提供國內網通業者自主研發設備驗證測試服務，並整合多套5G O-RAN E2E高可靠度解決方案。今年度更與耀睿實驗室共同主辦國際O-RAN聯盟3rd Global PlugFest 2021活動，國內外網通業者熱烈共襄盛舉。中華電信於12月20日舉辦「攜手國內外、創造新力量」的成果發表會，展現本年度計畫執行的豐碩成果，國發會龔明鑫主委、亞洲‧矽谷計畫執行中心闕河鳴人資長、李博榮行政長及5G垂直產業鏈等合作夥伴皆應邀蒞臨。

本計畫中華電信於電信研究院建置5G開放網路端到端實網整合驗測環境，並與耀登集團所屬耀睿實驗室合作成立亞洲首座榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，提供國內網通業者自主研發設備驗證測試服務。目前已有14家國產網通設備商，包含啟基、萊昂仕、和碩、HTC、中磊、仁寶、台達電、光寶、亞旭、明泰、泰金寶、富鴻網、雲達、智易等申請驗測，實證國產自主研發O-RAN設備介接國產雲達與國際Cisco、Nokia、Ericsson等大廠之5G SA核心網路，展現台灣關鍵技術自主能力。

為了推廣臺灣國產5G開放網路設備，中華電信與耀睿實驗室共同主辦國際 O-RAN聯盟3rd Global PlugFest 2021 活動，為亞洲區四個主辦方之一，臺灣所主辦PlugFest插拔大會共有32家國內外廠商參與，PlugFest插拔大會目的是任意組合不同廠牌與種類的5G 開放網路設備，促成開放式的5G 生態系發展，有助各廠商設備接軌國際。

國發會龔明鑫主委表示：「5G開放網路發展為『亞洲．矽谷5G創新應用計畫』重要項目。期望透過中華電信建置5G開放網路驗測環境，驗證國產5G設備之安全性及可靠度，輔導臺灣網通產業自主研發設備驗證測試，協助國產網通設備拿到關鍵認證門票，助攻接軌國際供應鏈」。

中華電信謝繼茂董事長表示：「中華電信為國內首家加入國際O-RAN組織電信業者，今(2021)年執行『亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫』，成功為國內網通業者提供安全可靠5G開放網路測試環境，協助國內廠商逐步落實國產5G網路關鍵技術自主能力，明年亦將於三處縣市場域進行開放網路應用服務實證，具體協助落實政府亞洲．矽谷計畫政策目標」。