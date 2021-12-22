12/22台灣增14例境外移入　另增7例Omicron變異株　皆為突破性感染

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內零本土和死亡個案，新增14例COVID-19移入確定病例；另在邊境攔截7例Omicron變異株病例，至今累計12例。



指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(5例，案16938、案16941-16942、案16946、案16950)、義大利(案16939)、印尼(案16940)、波蘭(案16943)、英國(案16944)、柬埔寨(案16945)、越南(3例，案16947、案16949、案16951)，餘1例調查中(案16948)，入境日介於今(2021)年10月7日至12月19日。

至於Omicron最新基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增7例邊境攔截的確定病例，分別為2例英國、3例美國、1例加拿大、1例奈及利亞，Ct值介於14到24.9。

羅一鈞表示，自12月11日起至今，國內共有12例Omicron病例，都在邊境就遭攔截，皆為完整接種的突破性感染，其中5名無症狀，7人為輕症，目前都收治在負壓隔離病房。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,840例確診，分別為2,187例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。