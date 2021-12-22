共機擾台今年逾940架次 潛艦國造為強化自衛能力關鍵

國防部長邱國正今（22）赴立法院備詢國防專案報告。（圖／中央社） 國防部長邱國正今（22）赴立法院備詢國防專案報告。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）立法院專案報告指出，今年1月迄今，共機擾台已逾940架次，中共新式武器將陸續成軍列裝，台海周邊封鎖控制、區域拒止及反介入能力日趨完備，對台灣防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。

中央社報導，立法院外交及國防委員會今日排定「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」專案報告，國防部長邱國正列席備詢。

報告內容指出，中共未曾放棄武力攻台，共機、艦仍常態性擾台，意圖製造灰色地帶衝突，國軍高度警戒、掌握敵情，並強化自我防衛能力，其中，潛艦國造更是發展不對稱作戰能力的重要關鍵。

據國防部統計，今年1月迄今，共機擾台已逾約940架次，並多次在台灣周邊從事針對性及抗擊外軍的軍事行動，除增加台灣戰力應對負荷及企圖擾亂軍心士氣，也對美國展現扼控戰略要道與抗擊外軍能力。

報告指出，中共新式航空器、航母、核動力潛艦、驅逐艦及兩棲攻擊艦等將陸續成軍列裝，台海周邊封鎖控制、區域拒止及反介入能力日趨完備，對台灣防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。

關於如何應變，國防部表示，國軍依防衛作戰「打的需求」，務實檢討武器裝備籌獲，以不對稱作戰思維及戰力保存為基礎，已朝「遠距、精準、機動」方向發展，置重點於遠程打擊、制空、制海、國土防衛作戰、資電網路攻防及聯合指管情監偵等六大面向，持續進行聯合戰力整建，以提升國軍整體戰力。

國防部指出，針對共軍機、艦逾越台灣防空識別區的侵擾行為，國軍秉持「愈接近本島、反制力愈強」原則，採多重複式手段，轉用在航機、艦，及三軍防空部隊妥慎應處，增進用兵彈性與兵力節約，並降低肇生事端、引發衝突風險。