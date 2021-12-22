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台灣2022年經濟成長預估3.85%　中研院示警通膨風險

中研院經濟所研究員周雨田表示，台灣過去10多年來，物價成長非常低緩，甚至有通縮的疑慮，其實溫和的物價成長對景氣復甦會有正面效果，不見得要負面解讀。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/22 15:10
圖為台北市西門町商圈逛街人潮。 中央社

圖為台北市西門町商圈逛街人潮。 中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中央研究院經濟所今天(22日) 發布最新經濟預測，預估今年台灣經濟成長率達6.04%；展望明年，復甦步調延續但通膨風險升溫，預期2022年台灣經濟成長率僅3.85%，且通膨率將超過2%的通膨警戒線。

台灣2022年經濟成長預估3.85%　中研院示警通膨風險資料來源:中研院.TN修圖

中研院經濟所7月發布經濟預測時，估台灣2021年經濟成長率為5.05%，不過因全球積極推展COVID-19疫苗接種，經濟逐步復甦，加上國內疫情減緩，對外貿易也在主要國家推動基礎建設與數位轉型加速推動下穩健擴張，因而大幅上修全年經濟成長率至6.04%（下表紅框處）。

台灣2022年經濟成長預估3.85%　中研院示警通膨風險資料來源:中研院.TN修圖

展望2022年，中研院經濟所研究員周雨田表示，受到供應鏈瓶頸及通膨因素影響，全球經濟延續復甦步調，但動能將有所趨緩；國內則因疫苗接種率提升，消費回溫，經濟成長可望維持，只是今年基期已高，預期2022年實質經濟成長率為3.85%。

相較主計總處、中央銀行分別預測2022年台灣經濟成長率為4.15%、4.03%，國內智庫普遍也預測明年有4%以上的成長，中研院經濟所的經濟成長率預測值相對保守，對通膨率的預估更是國內主要機構唯一超過2%。

中研院經濟所特別提醒，明年台灣經濟情勢「復甦延續但通膨風險升溫」預估2021年全年消費者物價上漲率（CPI）與躉售物價指數（WPI）年增率將分別年增2.01%與9.55%；2022年CPI與WPI成長率分別仍達2.04%與4.04% (如上表) 。

中央社引述周雨田解釋，COVID-19變異株Omicron在多國延燒，新一波疫情來勢洶洶，勢必對全球供應鏈瓶頸產生較大影響，運輸物流阻塞導致供需失衡的情況會持續惡化。

美國通膨情況仍較嚴重，周雨田表示，美國是台灣主要貿易對象，如果美國通膨沒辦法很快緩解的話，台灣通膨狀況也不會很快緩解。

此外，近期WPI漲幅偏高，周雨田認為，廠商背負沉重的生產成本，過段時間也會反映在消費品上；今年房價漲勢將反映到明年及未來的房租，並影響CPI；而基本工資、軍公教與民間公司薪資調漲，也將推升消費需求與物價壓力，因此預估明年CPI持續上漲並續高於2%以上的通膨警戒線。

不過周雨田表示，台灣過去10多年來，物價成長非常低緩，甚至有通縮的疑慮，其實溫和的物價成長對景氣復甦會有正面效果，不見得要負面解讀。

展望未來，周雨田提醒仍有4大不確定因素，一是疫情反覆與惡化，牽動景氣復甦力道；二是主要央行開始的緊縮貨幣政策對金融市場影響；三是美中關係演變及其他地緣政治風險持續；四是氣候風險的長期危機。

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