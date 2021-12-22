Novavax新冠疫苗獲批准　WHO第10支緊急使用疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）日前批准美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的2劑型Nuvaxovid疫苗，為世衛緊急使用清單（EUL）上第10支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

世衛緊急使用清單上的其他9支COVID-19疫苗，包括本月17日獲得批准的Covovax疫苗，這是諾瓦瓦克斯公司許可印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的另一版疫苗，以及輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，共2支，歐洲版和印度版各算1支）、印度的Covaxin，中國的國藥和科興。

Novavax稍早曾公布數據，針對美國和墨西哥共3萬人的人體試驗，結果顯示諾瓦瓦克斯以蛋白質為基礎的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，防護力約有90%。該結果與英國1.5萬人的臨床實驗結果差異不大，且在完整接種2劑滿6個月後，再施打追加劑的效果可有效提高中和抗體，足以有效對抗Delta變異株。

不過，諾瓦瓦克斯疫苗對於一些「高關注變異株」（variant of concern）如Omicron防護力如何，目前相關資料仍有限。