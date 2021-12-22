2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）倒數9天!新北跨年重頭戲，全台首場13分14秒「光耀新北-1314就愛你跨河煙火秀」即將登場。整體煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里，另有多場藝文表演和好玩的冬日暖心市集，適合攜家帶眷一同參與。市府也公布10大最佳觀賞點，包括金色水岸河濱公園、左岸河濱公園等，民眾不用擔心看不到煙火而敗興而歸。

文化局說明，「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日晚間8點22分，在淡江大橋的施工構台及便道上施放，整體煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里！

新北市政府高灘地工程管理處表示，本次高空煙火彈是新北市政府委託專業團隊與國內知名煙火大廠研製成，從火藥配置充填到煙火藥珠的燃燒樣式設計都是由數十年資歷的老師傅配置研發而成。

特效煙火部分將利用角度架設計燃放，呈現出多角度變化，利用時間差以火山、翅膀、扇形、跑動及蝴蝶等造型設計做出網狀交叉等視覺效果，而高空煙火的部分除採取多點位布置外，也會利用砲管架設計70度傾角，讓空中畫面更寬擴，其中許多造型花色更是專為本次主題設計製造。

文化局也針對跨年推出豐富系列遊程，有眾多藝文表演、好玩的冬日暖心市集、「紙風車劇團」的經典好劇《雞城故事》、淡水海關碼頭水岸光影廊道五大藝術作品，還有三大主題2天1夜遊程抽獎、「光耀新北-淡水花火鐵馬道」推薦路線之外，現場更設置多座絢爛奪目的燈飾藝術裝置，以及讓小朋友為之瘋狂的遊樂設施。

取自新北市文化局臉書專頁。

煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里，到底最佳觀賞點在哪兒呢？為了疏散人潮，文化局特別整理出「十大最佳煙火觀賞點」，分別為淡水河畔邊的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭(情人橋、觀景平台、觀海廣場)，以及八里河畔邊的左岸河濱公園、八里風帆碼頭、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘。

文化局說明，只要點擊官網中「煙火最佳觀賞位置」圖像，即導引到設置好的Google map景點路徑，供民眾便捷搜尋、估測行車路線，一鍵輕鬆總覽十大煙火觀賞點。

建議民眾下午時分可先在充滿藝文風情的淡水、八里河畔遊玩，欣賞完漁人碼頭觀海廣場豐富多元的藝文演出、參觀完趣味滿點的市集後，再到這些最佳觀賞點盡情飽覽零死角絕美煙火。

取自「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀官網。