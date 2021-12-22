台灣無人機守衛歐盟邊境 立陶宛：「真朋友」

據立陶宛國家邊防局20日在推特表示，台灣10月所贈之無人機，被用於守衛歐盟邊境。（圖／立陶宛國家邊防局推特） 據立陶宛國家邊防局20日在推特表示，台灣10月所贈之無人機，被用於守衛歐盟邊境。（圖／立陶宛國家邊防局推特）

（台灣英文新聞／ 政治組綜合報導）立陶宛國家邊防局（20）日於推特上表示，台灣10月所贈無人機，被該國用於鞏固歐洲聯盟（EU）東部邊境。台灣外交部對于物盡其用喜聞樂見。

據立陶宛國家邊防局（State Border Guard Service of Lithuania）推文，為鞏固與白俄羅斯接壤的歐盟東部邊境，立國除建造實體屏障外，也使用台灣為感謝立陶宛捐贈疫苗所贈送的監視無人機。

推文更特別使用「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患難之交才是真朋友」標籤，來突出台、立雙方的情誼。

台灣外交部則於21日轉發該則貼文並指出，很高興看到，台灣經貿投資考察團在10月訪問歐盟3國期間捐贈給立國的無人機，能被善加運用。

外交部表示，台灣、立陶宛是「天生夥伴」，因相信自由及民主的力量能為所有人創造更美好的明天而連結在一起。

據外交部10月聲明，中東歐三國經貿投資考察團代表台灣政府，捐贈立陶宛10架國產警用無人機以及400條環保毛毯，目的是協助立國邊境安全，並協助難民及弱勢族群抗寒。所贈無人機將投入協助該國邊境守衛，並減緩所面臨非法移民危機壓力。