疫情期間推線上課程 台灣特生中心：生態課適各年齡層

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年全台灣受新冠肺炎疫情影響，行政院農業委員會特有生物研究保育中心保教館在暑假期間，透過臉書推出一系列的暑期小虎生態營及濕地小旅行的線上課程共9堂，讓學員在家也能學習有意義的生態教育課程，觀看次數達13,062人次。

特生中心表示，自2021年5月下旬起進入第三級警戒，導致學校停課，亦同時暫時休館。為使學生在疫情期間能接觸生態學習，保育教育館於臉書(FB)粉絲團播放生態與DIY手作課程，所需主材料由特生中心事先寄送至學員住址，副材料將由學員自行準備，課程推出即獲得迴響。

該中心為顧及各年齡層面的生態學習，亦於暑期辦理青少年公民科學啟蒙營及生態調查啟蒙營等2梯次線上營隊，共有200人參與，讓高中生不受空間地域限制，參加哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、蛾類、植物等各類群調查及公民科學發展課程，以獲得寶貴的生態課程實地經驗。

特生中心更加碼推出百所生態中小學線上課程，讓全國各地教師進行哺乳類、鳥類、爬蟲類、蝴蝶、蛾類、蜘蛛等公民科學種子教師訓練，共約100位教師參與，以期解封後於全國各校擴散生態自然教育種子。

學員彩繪石虎公仔。(照片由特生中心提供)

學員自製貓頭鷹木材吊飾。(照片由特生中心提供)

學員自製古早味粉粿。(照片由特生中心提供)