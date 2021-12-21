歐盟宣布承認台灣數位接種證明 12/22生效

（台灣英文新聞 / 綜合報導）歐盟今（21）日宣布，承認台灣的COVID-19疫苗數位接種證明，22日生效，不過台灣旅客入境歐盟，仍須配合檢疫隔離規定。

歐洲經貿辦事處在臉書表示，歐盟執委會已通過決定，承認台灣核發的 「COVID-19 疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位 COVID證明」具同等效力。也就是說，經過歐盟機構的技術評估，台灣頒發的數位證明書將能夠與歐盟系統接軌

截至目前為止，歐盟已與來自五大洲的60個合作夥伴接軌。不過，歐盟數位 COVID 證明不會取代護照等旅行證件，也不會改變入境歐盟的條件。

對非歐盟境內的旅行者，若已接種歐洲藥品管理局 （EMA）授權的疫苗，可獲得核可，但歐盟成員國仍可自行決定是否接受其他疫苗，如世衛（WHO）緊急使用清單上的疫苗。

目前EMA授權的COVID疫苗廠牌包括：Pfizer/BioNTech、AstraZeneca/Oxford、Moderna、Johnson & Johnson、Novavax。

中央社引述疫情指揮中心發言人莊人祥說法，此一措施有助加速台灣民眾入境歐盟流程，但不會影響隔離檢疫措施。至於疫苗廠牌部分，也須視歐盟各國如何認定。