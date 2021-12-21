台灣北部耶誕節有望追雪！25日強烈大陸冷氣團影響 低溫下探10度

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣象局預估25日至27日受強烈大陸冷氣團影響，3000公尺以上高山都可能降雪，位於宜蘭的太平山也有機會白頭，而全台水氣自明（22日）起漸減，全台低溫約攝氏17至19度。

根據氣象局，明天起水起減少，主要降雨地區為北部、東半部及中南部山區為主；23、24日則天氣變化不大，僅東北風迎風面及中南部山區降雨為主。

氣溫方面，明天全台低溫約17至19度，高溫部分北台灣約21至23度，中南部則是24至27度；預計25日冷空氣南下，由北而南愈晚愈冷。

25日開始，這一波達強烈大陸冷氣團等級的冷空氣將影響台灣，根據中央氣象局預報員黃恩鴻，25、26日持續降溫，各地偏濕冷，雨勢以北部、東半部、中南部山區較明顯。

黃恩鴻說，最冷的時間點會落在27日、28日清晨，預估中部以北低溫10至12度，其他地區13至15度。此外，25日至27日這段期間全台3000公尺以上的山區都可能降雪，北台灣因為溫度較低、水氣較多，因此可能2000公尺以上山區（如太平山）就有機會飄雪。

黃恩鴻也表示，水氣以今天（21日）最多，台中、南投及花蓮山區有發布大雨特報。明天起水氣逐漸減少，發生大雨的機會也會降低。