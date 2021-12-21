北富銀推動安養信託有成 連續四年獲金管會表揚

金管會20日舉辦安養信託表揚，台北富邦銀行連續四年獲評鑑為績優銀行，也是民營銀行中唯一四度獲獎的銀行，由行政院副院長沈榮津(中)親自頒獎，... 金管會20日舉辦安養信託表揚，台北富邦銀行連續四年獲評鑑為績優銀行，也是民營銀行中唯一四度獲獎的銀行，由行政院副院長沈榮津(中)親自頒獎，北富銀總經理程耀輝(右)代表領獎。(圖/富邦金控)

金管會20日舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，台北富邦銀行連續四年獲金管會評鑑為績優銀行，由行政院副院長沈榮津親自頒獎，北富銀總經理程耀輝代表領獎。在本次獲獎銀行中，北富銀是唯一四度獲獎的民營銀行，金管會也對於北富銀致力推動安養信託的積極作為表達高度肯定。

北富銀對金管會的鼓勵表示感謝，隨著高齡化及少子化趨勢，發展符合國人需求的信託服務，以保障年長者和身心障礙者的財務安全，已成為金融業重要使命，金管會發布信託 2.0「全方位信託」推動計畫，引導業界積極投入適當資源推動信託業務發展，為業界及社會大眾創造了互利雙贏的環境，北富銀則在此基礎上加強推動安養信託，受益人數及信託規模每年皆顯著增長，滿足更多客戶對安養的需要，也為台灣信託業務的轉型升級奠定基礎。

北富銀進一步說明，信託最大的優勢就是能夠兼具安全性、專業性和持續性，既不會因委託人去世或失去意思表達能力而中斷，也能夠避免財產被詐騙或不當挪用，降低親友照護的壓力與紛爭。此外，交託的財產還可以依委託人期待和風險屬性，靈活運用在活存、定存、固定收益債券型基金或海外債等多元理財商品上，創造穩健收益，延長信託財產的使用年限。

為了協助年長者及身心障礙者享有良好的生活品質，北富銀積極投入信託產品創新並進行全方位推廣，包括全面對員工進行培訓以加強信託專業知能、整合金控資源擴大安養信託服務範疇，並率先將信託安養業務列入企業社會責任報告書中，讓信託成為北富銀長期推動及實踐的責任行為之一，同時打破傳統認為「有錢才能信託」的迷思，透過分行駐點和主動巡迴服務，加速信託觀念的普及。

此外，北富銀也與在地醫療養護機構及社會福利團體合作，舉辦多元化的推廣活動，除了產品說明講座、提供諮詢服務外，還與台灣手語翻譯協會合作建置「信託手語網站」，錄製常用身心障礙信託用語，幫助聽語障人士及其家人建立對信託的初步概念，針對家中有聽語障兒童的家庭，每月舉行一場「親子手語故事列車—金融號」互動活動，將服務觸點擴大至潛在信託族群，發揮金融業安定社會的作用。

秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，日後北富銀將持續精益求精，運用數位科技對信託產品結構及服務流程進行創新，提供客戶更順暢愉快的信託服務體驗，陪伴大眾構建安心未來。