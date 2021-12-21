【外交進展】巴爾幹國家首例！ 台灣與科索沃國會友誼連線

台灣與巴爾幹國家科索沃今（21）日正式成立「科索沃–台灣國會友誼小組」。（圖／羅致政臉書） 台灣與巴爾幹國家科索沃今（21）日正式成立「科索沃–台灣國會友誼小組」。（圖／羅致政臉書）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）「台灣–科索沃國會聯誼會」於今（21）日集結，視訊會議科索沃友台小組成員，雙方正式成立「科索沃–台灣國會友誼小組」，這也是台灣首次與巴爾幹國家成立國會友誼團體。

中央社指出，科索沃國會外交委員會於今年6月15日贊成執政的自決黨（LVV）瑪朵絮（Ms. Adriana Matoshi）等5名跨黨派國會議員提議，決議應成立「科索沃–台灣國會友誼小組」。羅隨即與科國聯繫，雙方達成籌組國會友好團體的共識。

民進黨立委羅致政則邀集39名朝野立委，組成「台灣–科索沃國會聯誼會」並出任會長，民進黨立委何志偉擔任副會長。

今日會議中，科索沃國會友台小組主席瑪朵絮因人在醫院無法到場，由民主黨籍（PDK）副主席黛柳（Blerta Deliu-Kodra）代替致詞，與會者包含民主聯盟黨（LDK）的議員傑麥（Armend Zemaj）、未來同盟黨（AAK）議員貝瑞夏（Beke Berisha）等友台小組成員。

黛柳表示，科索沃和台灣的交流有待開發拓展，國會議員今日互相成立友誼團體是開啟雙邊關係鏈結的重要里程碑。

黛柳強調，最重要的是兩個民主國家，將來可以並肩對抗獨裁政權。她也聲援立陶宛支持台灣立場，期待未來藉由台科雙方實質交流，強化雙方接觸與合作。

科索沃一直存在獨立紛爭，2008年科索沃宣布脫離塞爾維亞，成立獨立主權國家，塞爾維亞承認其民選政府，並不承認主權獨立，將科索沃視為其自治省。

羅致政表示，本日會議為台灣與科索沃雙方立下發展的里程碑。科索沃和台灣在爭取獨立主權、民主價值、經濟生存和國際承認的奮鬥中本來就有許多共同點，而且科索沃2008年宣布獨立時，台灣是少數立外交承認科索沃的國家。

黛柳表示，科索沃和台灣的交流有待開發拓展，國會議員今天互相成立友誼團體是開啟雙邊關係鏈結的重要里程碑，最重要的是兩個民主國家，將來可以並肩對抗獨裁政權。同時在談話中，也表示聲援立陶宛支持台灣立場，也期待未來藉由台科雙方實質交流，強化雙方接觸與合作。

未來雙方將增進國會交流以及人民相互了解，共同拓展國際生存空間，並相互邀請明年互訪。