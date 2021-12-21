新北畢聯玩很大! 第一屆學生培力校園超級任務 傳承精神接力延續

為培養青年學生領導知能訓練，強化高中職學校畢聯會學生青年幹部基礎重要能力，新北市政府全國首創辦理第一屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，以「青年創意」為培力課程內容主軸，搭配研習講座、小組討論、提案分享等多元方式，拓展新北學生的關鍵能力。

侯友宜市長今(21)日至新北高工的活動會場與青年對話並啟動「校園超級任務」，期許所有高中職青年以達成永續發展目標(SDGs)為出發點，將倡議的超級任務帶回校園親身實踐，例如省電節能、垃圾不落地運動等。預計明(111)年3月正式發表成果，帶起影響學校之正面楷模，真正達成自發、互動、共好的教育願景。

今日培力活動，有42所高中職學校共110名學生參加。市長也和青年學子共同參與破冰互動遊戲，分享自身經驗並期待青年能發揮影響力回饋學校及社會。同時，也宣布將逐年建立新北市高中職Good Young青年人才庫，透過每屆培力活動累積優秀青年，更邀請在場青年每年都可以再次回到校園傳承寶貴的經驗。

教育局表示，為了提升參與學生專業技能、體驗與實作，首屆畢聯會幹部培力營活動邀請多位講師，帶來精采的實務分享。如救國團總團部教育諮詢委員張志成講授「簡報製作與影片製作」；康輔教育推廣協會理事長何在群分享「卓越領導與團隊帶領」。多元課程的安排兼顧靜態講座與動態團隊的討論、回饋及落實產出，引發新北青年學子的無窮創意及多方位思考。

新北高工三年級的畢聯會副會長洪益萬同學表示，一聽到教育局辦理畢聯會幹部培力的訊息很驚喜，心想對於提升自己辦理活動的能力會很有幫助，所以馬上自願報名參加。來這裡的學生從新北市不同地區學校前來，可以學習和聆聽到不同的價值觀和想法，真是大開眼界、收穫滿滿。

就讀三民高中三年級的畢聯會副主席莊貝潔同學也說，對於校園超級任務很有興趣，身為學校的一份子，在畢業前應該要對學校有所貢獻。很感謝老師的教導與協助，相信即使是一點點的正面力量，也可以讓母校變得更美好！

教育局長張明文表示，高中職青年學生是促進新北市社會進步和繁榮創新的原動力，自己很喜歡接觸並聆聽學生的意見看法，透過不斷對話讓政策推動更貼近現場實際需求。希望學生在培力活動中，學習如何將知識轉化為優勢和創造力，教育局也會推陳出新高中職青年學生活動，培養校園認同感及發揮正向影響力，讓新北青年放眼國際、創造未來。